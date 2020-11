Temenos (SIX: TEMN), der Anbieter von Bankingsoftware, hat heute einen neuen Bericht der Economist Intelligence Unit (EIU) veröffentlicht, der auf einer Analyse von mehr als 10 Millionen Onlinegesprächen in öffentlichen Foren über persönliche Finanzen basiert. Der Bericht mit dem Titel „Customer experience: learning from online personal finance conversations“ zeigt die Stärken und Schwächen von Traditions- und Challenger-Banken im Hinblick auf deren Fähigkeiten, die Erwartungen ihrer Kunden zu erfüllen. Dem Bericht zufolge werden Challenger-Banken stark mit finanziellem Empowerment in Verbindung gebracht, jedoch auch doppelt so oft mit Sicherheits- und Datenschutzbedenken im Vergleich zu etablierten Banken.

Laut dem EIU-Bericht sind Startup-Banken, digitale Banken und Investitionsdienstleister auf den Markt gekommen mit Versprechen wie einem überragenden Kundenerlebnis, innovativen Dienstleistungen und Budgetplanungs-Apps und automatisierten, kostengünstigen Investmenttools. Traditionellen Banken werden jedoch nach wie vor Vertrauenswürdigkeit, Zuverlässigkeit und vielfältigere Palette an Dienstleistungen zugeschrieben. Angesichts des Konkurrenzdrucks durch die neuen Marktteilnehmer investieren die etablierten Banken in erheblichem Umfang in ihre digitalen Fähigkeiten. Bei einer früheren weltweiten EIU-Umfrage erklärte ein Drittel (32 %) der Führungskräfte im Bankensektor, dass Verbesserungen bei Kundenerfahrung und Kundenengagement in ihrer Bank die höchste strategische Priorität eingeräumt werde.

Max Chuard, CEO bei Temenos, kommentiert: „Der neue Bericht, der Onlinegespräche analysiert, zeigt, dass Herausforderer und etablierte Banken im Wettbewerb um den Verbraucher die Kundenerwartungen wie finanzielles Empowerment, bessere digitale Erfahrungen sowie Sicherheit und Schutz erfüllen müssen. Wir betrachten digitale Technologien als einmalige Chance, um attraktive und sichere Kundenerlebnisse anzubieten und gleichzeitig Wachstum für die Banken zu generieren. Mit der fortschrittlichen Cloud- und KI-Technologie von Temenos bedienen wir mehr als 3000 Banken. Wir unterstützen Challenger-Banken, schnell zu skalieren, und etablierte Banken, ihre Innovationskraft zu stärken und die hyperpersonalisierten Erfahrungen bereitzustellen, die ihre Kunden wünschen. Mit unserer offenen, auf Mikrodienstleistungen basierenden Technologiearchitektur ermöglichen wir Banken, ihre Geschäftsmodelle zu erneuern und effektive Marktplätze zu schaffen, die ihren Kunden einen echten Mehrwert bieten. Die transformative Kraft der Cloud- und KI-Technologie bietet den Banken ein enormes Potenzial zur Verbesserung der Kundenbeziehungen, aber die Zeit drängt.“