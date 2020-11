RBC belässt Scout24 auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Scout24 nach einer Telefonkonferenz im Anschluss an die Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Der Online-Marktplatzbetreiber gewichte derzeit Wachstum im Geschäft mit Wohnimmobilien höher als generelle kurzfristige Profitabilitätssteigerungen, schrieb Analyst Wassachon Udomsilpa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Vor diesem Hintergrund dürfte das Unternehmen im kommenden Jahr insbesondere seine Marketingausgaben erhöhen./la/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2020 / 16:57 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2020 / 00:15 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Scout24 Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de