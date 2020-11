Anlegerverlag Nel ASA: Nächster Mega-Auftrag in trockenen Tüchern! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 12.11.2020, 08:51 | 61 | 0 | 0 12.11.2020, 08:51 | Foto: www.anlegerverlag.de Der norwegische Wasserstoffspezialist Nel ASA hat soeben bekannt gegeben, dass das Unternehmen über die Tochterfirma Nel Hydrogen einen Groß-Auftrag der US-Streitkräfte an Land ziehen konnte. Dabei geht es im Wesentlichen um die Sauerstoff-Produktion auf den U-Booten der US-Marines. Anmerkung der Redaktion: Dieser neue Auftrag beweist die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten der Technologie von Nel ASA. Was das für Nel ASA und vor allem alle Aktionäre bedeutet, lesen Sie hier. Nel ASAs Tochtergesellschaft Nel Hydrogen wird für den neuen Auftrag mit einer Sparte des US-Rüstungsbetriebs Raytheon Technologies zusammenarbeiten. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit soll Nel Elektrolyseure im Wert von rund 5,6 Millionen US-Dollar liefern, die dann auf Atom-U-Booten den lebensnotwendigen Sauerstoff liefern. Seit rund 14 Tagen kennt die Nel ASA-Aktie nur den Weg nach oben. Ausgehend von dem Vier-Wochen-Tief unter 1,50 Euro Ende Oktober konnte der Kurs beständig zulegen. Gestern sprang die Aktie sogar wieder über 1,80 Euro. Damit fehlen nun nur noch einige feste Tage zum Überbieten der wichtigen Zwei-Euro-Marke. Fazit: Nel ASA erschließt ein weiteres Geschäftsfeld. Welche Chancen sich für Anleger eröffnen und welche Risiken dabei einkalkuliert werden müssen, lesen Sie in unserer brandaktuellen Sonderstudie, die Sie hier anfordern können.



Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer