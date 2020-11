---------------------------------------------------------------------------

Pressemitteilung

München, den 12.11.2020



30-Millionen-Euro-Anleihe an der Börse München:



Die BENO Holding AG begibt eine Anleihe



Die BENO Holding AG aus Starnberg, ein Immobilienbestandshalter mit dem Fokus auf Light Industrial Objekte, begibt eine Anleihe über bis zu 30 Mio. Euro an der Börse München. Die Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren bietet einen Zinssatz von 5,3 Prozent jährlich und wird vorab den Inhabern einer von der Gesellschaft 2014 emittierten Wandelanleihe angeboten. Ab dem 16. November kann sie über die Börse München per einfacher Kauforder gezeichnet werden.



"Die BENO Holding AG ist im September 2020 als Aktienemittent an die Börse München und in unser Mittelstandssegment m:access gegangen. Nach dem erfolgreichen Börsendebut emittiert das Unternehmen jetzt eine Anleihe, um Chancen in einer spannenden Nische des deutschen Immobilienmarktes ergreifen zu können. Die Börse München steht mittelständischen Unternehmen, die eine Kapitalmarktfinanzierung suchen, gerade in diesen schwierigen Zeiten der Pandemie und des erneuten Lockdowns zur Seite, damit diese ihre Ziele erreichen können", erläutert Dr. Marc Feiler, Geschäftsführer der Börse München.



"Mit der Spezialisierung auf die Bestandshaltung betriebsnotwendiger Immobilien mit Mietern aus dem deutschen Mittelstand besetzen wir eine sehr attraktive Nische. Anders als in vielen anderen Immobiliensegmenten lassen sich hier noch hohe Spreads zwischen Objektrendite und Zinskosten erzielen. Daher sehen wir für die kommenden Jahre weitere Miet- und Wertsteigerungspotenziale", erklärt Florian Renner, Vorstand der Beno Holding. "Das Emissionsvolumen wollen wir in Wachstum investieren und unser bestehendes Portfolio erweitern. Außerdem soll die Wandelanleihe abgelöst werden, mit der wir uns in den vergangenen Jahren als verlässlicher Emittent bewährt haben", so Renner weiter.