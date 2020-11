Der Umsatz von Bertelsmann gab in der Zeit von Januar bis September um 6,3 Prozent auf 12,0 Mrd. Euro (VJ: 12,8 Mrd. Euro) nach. Bereinigt um Portfolio- und Wechselkurseffekte lag der Umsatzrückgang bei 4,8 Prozent. Zum Halbjahr 2020 hatte der Umsatzrückgang noch 8,9 Prozent betragen (organisch 7,9 Prozent). Im dritten Quartal verzeichnete das Unternehmen ein organisches Umsatzwachstum von 1,6 Prozent.



Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, sagte: "Die wirtschaftlichen Auswirkungen der weltweiten Corona-Pandemie sind weiterhin spürbar. Doch ist es uns gelungen, die Geschäfte von Bertelsmann weiter zu festigen. Die Zahlen im dritten Quartal zeigen einen deutlichen Aufwärtstrend und stimmen uns zuversichtlich für das wichtige vierte Quartal."



Highlights aus den Divisionen:



Die RTL Group verzeichnete für ihre Streaming-Dienste (die Bezahlangebote von TV Now in Deutschland und Videoland in den Niederlanden) 1,79 Millionen zahlende Abonnenten, ein Plus von 32 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Streaming-Umsatz von TV Now und Videoland ist um 24 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestiegen.



Penguin Random House kündigte die Veröffentlichung des ersten Teils der Memoiren von Barack Obama für den 17. November 2020 an. Darüber hinaus platzierte die Buchverlagsgruppe in neun Monaten des Jahres 2020 zahlreiche Top-Titel in den Bestsellerlisten der New York Times, darunter "Where the Crawdads Sing" von Delia Owens; "Untamed" von Glennon Doyle; "How To Be An Antiracist" von Ibram X. Kendi und "Caste" von Isabel Wilkerson.