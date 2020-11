Spearmint stößt während seines ersten Arbeitsprogramms im Goldprojekt ‚Goose‘ in Neufundland, unmittelbar neben dem Projektgelände von New Found Gold Corp., auf positive Goldindikatoren

12. November 2020 - Spearmint Resources Inc. (CSE: SPMT) (OTC Pink: SPMTF) (FWB: A2AHL5) (das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass während des Phase-I-Arbeitsprogramms im unternehmenseigenen Goldprojekt ‚Goose‘ in Neufundland, das unmittelbar an das Projekt Queensway der Firma New Found Gold Corp. (NFG.v) grenzt (siehe Karte), positive Goldindikatoren entdeckt wurden. Im Rahmen des Phase-I-Programms zur Entnahme von Gesteins- und Bodenproben wurden im Goldkonzessionsgebiet ‚Goose‘ – das Projekt befindet sich im Zentrum Neufundlands, knapp 1 km nordwestlich von New Found Gold Corp.s Entdeckung ‚Keats Zone‘, wo auf 19,0 m ein Goldgehalt von 92,85 g/t ermittelt wurde – 185 Bodenproben und 21 Gesteinsproben gesammelt. Die Proben wurden im hochauflösenden Bodenraster entlang von 100 m voneinander entfernten Linien im Abstand von 50 m entnommen und lieferten detaillierte geochemische Daten zum Konzessionsgebiet. Es sind dies die ersten bis dato bekannten Arbeiten auf dem Projektgelände. Die Ergebnisse der Messungen weisen drei ausgeprägte Gold-in-Boden-Anomalien im Nordosten, Südosten und Westen des Konzessionsgebiets aus. Die entlang der westlichen Konzessionsgrenze verlaufende Anomalie hat eine Nord-Süd-Ausrichtung und eine nicht durchgehende Streichlänge von 600 m und 250 m. Zudem war in einer ausgewählten Stichprobe aus einem Bruchstück einer mafisch-vulkanischen Gesteinsformation, die vollständig mit Trümmerzonen und Quarz-Karbonat-Adern durchzogen ist, 973 ppb Gold enthalten. Die Unternehmensführung weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen in Konzessionsgebieten unweit von Spearmint nicht unbedingt Rückschlüsse auf die Mineralisierung in den Konzessionsgebieten des Unternehmens zulassen.

Das Unternehmen ist angesichts der Nähe des Konzessionsgebiets ‚Goose‘ zur Entdeckung ‚Keats Zone‘ mit den Ergebnissen des Phase-I-Programms äußerst zufrieden und plant ein sofortiges Folgeprogramm, um die Ergebnisse aus der ersten Phase weiter zu ergänzen. Während des geplanten Phase-II-Programms werden zusätzlich Bodenproben aus den zahlreichen entdeckten Gold-in-Boden-Anomalien gesammelt; der hochauflösende Raster wird in diesen Bereichen auf 25 m x 25 m verfeinert. Zusätzlich werden im Bereich jener Anomalien, die im Phase-I-Programm die höchsten Werte lieferten, händische Grabungen durchgeführt um festzustellen, aus welchem Grundkörper die Mineralisierung hervorgeht. Letztendlich ist geplant, das Konzessionsgebiet innerhalb der kommenden Wochen in ein Stadium zu überführen, in dem mit den Grabungen und Bohrungen begonnen werden kann.