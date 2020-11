Pressemitteilung MANIA Technologie AG

Konzernumsatz um 28% auf DM 159.2 Mio. gestiegen In dem weiter wachsenden Weltmarkt für Interconnect Carrier baute die MANIA Technologie AG aus Weilrod (bei Frankfurt a.M.) 1998 ihre Position als Weltmarktführer für die Qualitätskontrolle weiter aus. Insgesamt erwirtschaftete das Unternehmen 1998 etwa 90 Prozent des Umsatzes im Ausland. So konnte im Geschäftsbereich Interconnect Produktionssysteme (IPS) der Umsatz auf DM 109,2 Mio. gesteigert werden. Im Geschäftsbereich Outsourcing erhöhte sich der Umsatz ebenfalls um 28 Prozent auf DM 49,5 Mio. "Gerade der Bereich Outsourcing zeigt boomende Wachstumspotentiale, da durch Globalisierung und enge Marktverflechtung neue Anforderungsprofile für die Interconnect Carrier Hersteller erwachsen", erläuterte der Vorstandsvorsitzende Paul Mang. Als einziges Unternehmen der Branche ist die MANIA Technologie AG bereits heute mit ihren Outsourcing-Dienstleistungen weltweit präsent. "Mit weltweit 36 High Tech Centern und einem zukunftsweisenden Inhouse Konzept sind wir in der Lage, unseren Kunden eine komplette Service-Angebotspalette vor Ort zu bieten", so Paul Mang weiter.

Gutes Betriebsergebnis (DM 9,8 Mio) trotz der Asienkrise in 1998 Trotz der tiefgreifenden regionalen Krisenerscheinungen in Asien weist der MANIA Konzern für 1998 ein Betriebsergebnis von DM 9,8 Mio aus. Im Bereich IPS konnte das Unternehmen einen Ertrag vor Steuern von DM 8,6 Mio. erzielen. Im Geschäftsbereich Outsourcing fiel der Vorsteuergewinn bedingt durch Akquisitionen und dem Ausbau des Geschäfts mit DM 1,2 Mio gering positiv aus. Paul Mang: "Für 1999 sehen wir eine wesentliche Verbesserung der Ertragslage durch eine Verbesserung des Geschäftsklimas, vor allem in Asien."