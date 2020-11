NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Die Quartalszahlen des Konzerns sei durchwachsen ausgefallen, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Positiv sei die Entwicklung des Cash Flow. Dagegen sei der Ausblick für den Bereich Digitale Fabrik eher vorsichtig gewesen./mf/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2020 / 07:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2020 / 07:27 / GMT