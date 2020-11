DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die jüngsten Wohnungszukäufe und steigende Mieten lassen den Immobilienkonzern LEG zuversichtlich auf das kommende Jahr blicken. "Die LEG Immobilien AG kommt bisher sehr gut durch die Corona-Krise", sagte Unternehmenschef Lars von Lackum am Donnerstag laut Mitteilung. Das Unternehmen habe in den ersten neun Monaten 2020 sowohl seine finanziellen, als auch seine operativen Ziele erreicht. Im kommenden Jahr soll das Wachstum weitergehen.

2021 soll der operative Gewinn aus dem laufenden Geschäft (FFO1) auf 410 Millionen bis 420 Millionen Euro steigen, wie das im MDax notierte Unternehmen in Düsseldorf mitteilte. Für das laufende Jahr peilt LEG rund 380 Millionen Euro an, nach 341,3 Millionen im Jahr 2019. Anleger reagierten positiv. Die Papiere stiegen im frühen Handel in einem insgesamt schwachen Aktienmarkt um 0,6 Prozent auf 119,86 Euro. Damit erholten sie sich weiter vom jüngsten Rücksetzer, als ihnen in der Zone um die 125 Euro abermals die Luft ausgegangen war.