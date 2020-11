Am Aktienmarkt findet gerade ein Kräftemessen zwischen Anlegern statt, die an eine baldige Verbesserung der wirtschaftlichen Lage durch einen Impfstoff glauben und denen, die davor den langen und steinigen Weg sehen.

Bereits gestern hatten die Skeptiker wieder die Nase vorn. Die am Montag nach der Nachricht über den Durchbruch in der Impfstoff-Forschung sprunghaft angestiegene Nachfrage nach den in der Pandemie verschmähten klassischen Value-Aktien hat spürbar nachgelassen. Nach einem ersten Sprung in Value haben einige Anleger die Rolle rückwärts gemacht und bei den teilweise stark gefallenen Technologieaktien zugegriffen. Die Verlockung, die wachstumsstarken Titel aus dem Technologiesektor nach dem Ausverkauf zu kaufen, war zu groß. Damit bleibt auch die Frage offen, ob die Umschichtung von Wachstum in Value am Ende nachhaltig sein wird.