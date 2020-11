Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

AKTIE IM FOKUS SMA Solar gewinnen zweistellig - In der Krise auf Kurs Papiere von SMA Solar sind am Donnerstag mit einem Anstieg auf 49 Euro auf das höchste Niveau seit Sommer 2018 geklettert. Die Anteilsscheine des Zulieferers der Solarbranche legten dabei um mehr als 13 Prozent zu. SMA bleibe auch in der …