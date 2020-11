creditshelf im 3. Quartal weiter nachhaltig gewachsen

Frankfurt am Main (ots) -



- 49% Umsatzwachstum gegenüber 9M 2019, getrieben von erfolgreichem 3. Quartal

- EBIT mit minus 4.149,1 TEUR trotz Stärkung der Marketing Infrastruktur leicht

verbessert (9M 2019: minus 4.188,6 TEUR)

- Keine signifikanten, Corona-bedingten Kreditausfälle dank strikter, an die

Situation angepasster Risikostandards

- Umsatzprognose vor dem Hintergrund erneut verschärfter

Kontaktbeschränkungsauflagen aus dem Markt genommen, EBIT-Prognose bleibt

unverändert



Die creditshelf Aktiengesellschaft, die führende Kreditplattform für digitale

Mittelstandsfinanzierung in Deutschland, veröffentlicht heute ihre Zahlen für

die ersten neun Monate 2020. Im Berichtszeitraum ist das Unternehmen den

Herausforderungen der Corona-Krise zum Trotz nachhaltig gewachsen. Das 3.

Quartal trug mit einem arrangierten Kreditvolumen von 24,7 Mio. EUR und einem

55%-igem Wachstum gegenüber dem Vorjahresquartal einen entscheidenden Teil zu

dieser positiven Entwicklung bei. Entsprechend erhöhten sich die Umsatzerlöse im

Vergleich zu den ersten neun Monaten 2019 um 49% auf 3.674,5 TEUR. Vor dem

Hintergrund einer sich wieder verschärfenden Corona-Pandemie und strengerer

Maßnahmen der Bundesregierung stehen für creditshelf strikte, an die Situation

angepasste Risikostandards weiterhin an oberster Stelle.







November geltenden, verschärften Kontaktbeschränkungen sind für den deutschen

Mittelstand und damit auch für creditshelf eine Herausforderung. Es bewährt

sich, dass wir an unseren strikten Risikostandards in der Kreditvergabe

festgehalten haben und der Krise mit situationsbedingten Anpassungen unserer

Risikomodelle begegnet sind. An oberster Stelle steht für uns, stabile Renditen

für unsere institutionellen Investoren zu gewährleisten. Nur so sichern wir den

Zugang zu Fremdkapital, um den deutschen Mittelstand mittelfristig beim

Wirtschaftsaufschwung mit der notwendigen Liquidität versorgen zu können und

gemeinsam nachhaltig zu wachsen."



Zur Geschäftsentwicklung der ersten neun Monate 2020 im Einzelnen:



Dank einer konstanten Nachfrage mittelständischer Kreditnehmer erhöhte sich das

arrangierte Kreditvolumen in den ersten neun Monaten 2020 auf 70.320 TEUR (im

Vorjahreszeitraum 51.700 TEUR). Die Umsatzerlöse aus Kreditnehmer- und

Investorengebühren stiegen daher im Berichtszeitraum auf 2.496,4 TEUR (im

Vorjahreszeitraum 1.528,6 TEUR) bzw. 1.131,3 TEUR (im Vorjahreszeitraum 931,7

TEUR). Maßgeblich hierfür war neben dem grundsätzlichen Wachstum insbesondere

creditshelf CEO Dr. Tim Thabe erläutert die aktuelle Situation: "Die seit Anfang



