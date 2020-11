BERENBERG belässt PHILIPS NV auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Philips nach einer Kapitalmarktveranstaltung von 46 auf 49 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Auf dem Papier erscheine der vorgestellte, langfristige Wachstumsplan des niederländischen Medizintechnikkonzerns attraktiv, schrieb Analyst Scott Bardo in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dieses Vorhaben aber auch umzusetzen sei nicht trivial. Derweil sei bei den Aktien das Verhältnis von Rendite und Risiko immer noch vernünftig./la/fbaVeröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2020 / 17:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Koninklijke Philips Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de