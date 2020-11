* Jede bzw. jeder Zweite gibt weniger Geld aus als vor der Krise * Mehr als die Hälfte der Bevölkerung sorgt sich über "Pensionslücke"

* Große Angst vor Altersarmut: Frauen fühlen sich stärker bedroht als Männer

* Zuversicht trotz Corona: Jede/r Zweite rechnet mit einer Verbesserung der finanziellen Situation in den nächsten 5 Jahren

Corona hat den Umgang mit Geld in unserem Land deutlich verändert. Jede bzw. jeder Zweite gibt infolge der Krise derzeit weniger Geld aus als davor: für Shopping und Freizeitgestaltung ebenso wie für Zukunftsvorsorge, wie das neu erschienene Allianz Vorsorgebarometer zeigt. Auf eine ausreichende Pension vom Staat vertrauen hierzulande nicht allzu viele Menschen, gleichzeitig fürchtet sich die Hälfte der Bevölkerung vor Altersarmut. Den Glauben an die finanzielle Zukunft haben Herr und Frau Österreicher aber nicht verloren, denn 48 Prozent rechnen trotz Krise damit, dass sich in fünf Jahren ihr Lebensstandard verbessert haben wird. Am wenigsten allerdings jene, die bereits knapp vor der Pension stehen. Diese Ergebnisse brachte eine repräsentative Umfrage der Allianz Österreich, die vom Market-Institut durchgeführt wurde.



Zwtl.: Lieber im "Hier und Jetzt" leben?



49 Prozent der Befragten haben ihre Ausgaben in den vergangenen Monaten reduziert, 27 Prozent ihre Sparquote erhöht, nur jeder Zehnte kauft mehr ein als vor Corona - so die markantesten Ergebnisse der Umfrage. "Die neue Sparsamkeit geht aber nicht konform mit der Bereitschaft, in längerfristige Vorsorge zu investieren. Lieber will man das Geld für die ziemlich ungewiss erscheinende nahe Zukunft verfügbar halten", betont Mag. Silke Zettl, Head of Market Management der Allianz Österreich. 18 Prozent der Befragten wollen angesichts der aktuellen Lage einfach "lieber im Hier und Jetzt leben" als an die Zukunft zu denken. Wichtigster Lebensbereich und zugleich wichtigstes Vorsorge-Thema in Corona-Zeiten ist für 62 Prozent die Gesundheit. Für die Hälfte der Österreicherinnen und Österreicher (52 Prozent) ist jetzt in der Coronakrise die eigene finanzielle Absicherung von hoher Bedeutung. Für jeden Zweiten ist die Vorsorge für die Pension wichtig, erst deutlich dahinter folgt der langfristige Vermögens- und Kapitalaufbau (18 Prozent).