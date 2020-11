RIGOL Technologies präsentiert den StationMax auf der electronica 2020

München (ots/PRNewswire) - Branchenübergreifende Erforschung von Technologien

mit den innovativen Produkten und Lösungen von RIGOL



RIGOL Technologies, ein weltweit führender Anbieter von Test- und Messgeräten,

stellt auf der ersten, virtuell stattfindenden electronica-Messe den StationMax

vor, eine neue Generation von Hochleistungs-Time-Domain-Studios, die

hochflexible Testkonfigurationen bieten, welche auf die unterschiedlichen

Anforderungen von Ingenieuren zugeschnitten sind.



Einführung des neuartigen StationMax





Der brandneue StationMax basiert auf dem firmeneigenen Phoenix-Chipsatz vonRIGOL und den Datenanalyse- und Signalsynthesetechnologien von RIGOL. Er ist dieneueste Messlösung von RIGOL, die Ingenieuren in verschiedenen Branchen maximaleLeistung und Qualität bietet. Der StationMax verfügt über vier Empfangskanälemit einer analogen Bandbreite von bis zu 4 GHz und vier Sendekanäle mit eineranalogen Bandbreite von bis zu 5 GHz, wodurch eine präzisere, höhereGeschwindigkeit erzielt wird."Wir sind sehr stolz, den StationMax auf der diesjährigen electronica zupräsentieren. RIGOL hat sich der Erfüllung der Kundenbedürfnisse verschriebenund vielen Ingenieuren die Erforschung von Technologien ermöglicht. Dazu gehörtauch unsere neueste Generation an multifunktionalen Time-Domain-Studiolösungen,die den Ingenieuren die Planung von Zeit und Material leichter machen", erklärteRico Wang, Mitbegründer und Präsident von RIGOL . "Die Konzeption vonIngenieuren für Ingenieure, der Glaube an das Schaffen neuer Möglichkeiten undweitere Faktoren motivieren unser Team fortwährend dazu, einen höherenGeschäftswert für unsere Kunden zu erzielen, indem aus Innovationen praktischeLösungen werden."Der StationMax ist mit einem revolutionären, softwaredefinierbaren Systemausgestattet, das eine breite Palette von Anwendungsoptionen für verschiedeneFunktionen bietet, und verfügt über erweiterte Funktionen wie einenhochauflösenden Touchscreen mit ergonomischem Design und Split-Screen-Funktionenfür Mehrfenster- und Mehrfach-Signaltests, optische Encoder für eine längereLebensdauer sowie ein hochauflösendes Dashboard für intelligente Funktionen.StationMax: Technische DatenEmpfangskanal (RX) Übertragungskanal (TX)Analoge Kanäle 4 4Analoge Bandbreite 4 GHz 5 GHzEchtzeit-Abtastrate 20 GSa/s 12 GSa/sVertikalauflösung 8 bit-16 bit 16 bitSpeichertiefe 2 Gpts 4 GptsInnovative Produkte und Lösungen für die Anforderungen der BrancheIm neuen digitalen Zeitalter investieren Gerätehersteller undInfrastrukturanbieter umfangreich in Test- und Messlösungen. Einige der neuesten