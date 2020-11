Wondershare stellt Filmora X Vor - einen Videoeditor der nächsten generation

Vancouver, B.c. (ots/PRNewswire) - Der Wondershare Filmora X Videoeditor wurde

von einem der weltweit beliebtesten Software-Hersteller entwickelt und

ermöglicht es den Anwendern, ihre kreative Ideen mit nur wenigen Klicks in

Videoclips zu verwandeln.



Wondershare Filmora X

(https://filmora.wondershare.de/videobearbeitungsprogramm/) startet offiziell in

Nordamerika. Aufstrebende Content-Ersteller und Profis, die per Drag & Drop

außergewöhnliche Videos spielend leicht erstellen möchten, werden sich auf eine

Vielzahl aktualisierter Funktionen freuen, die der äußerst beliebte Videoeditor

nun zu bieten hat. Wondershare Filmora X ("Zehn" ausgesprochen) ist das mit

Spannung erwartete große Upgrade des Programms und richtet sich speziell an die

Videoersteller, die nach erweiterten Animations- und Bearbeitungsfeatures wie

Bewegungsverfolgung und Keyframing suchen, ohne die steile Lernkurve und die

hohen Kosten in Kauf nehmen zu müssen.







unsere Anwender mehr Zeit für ihre Kreativität haben", sagt Tobee Wu, CEO von

Wondershare. "Egal, ob Sie ein YouTube-Künstler, ein Kleinunternehmer oder ein

Einsteiger sind, der einfach nur großartige Videos für Ihre Freunde und Familie

erstellen möchte, das brandneue Wondershare Filmora X wird die Art und Weise

verändern, wie die Videokünstler mit dem Videoschnitt umgehen."



Videobearbeitungsanfänger werden oft von manchen auf dem Markt erhältlichen

Produkten überwältigt, die schwer zu erlernen und teuer in der Anschaffung sind.

Wondershare Filmora X hat seine unglaublich intuitive Benutzeroberfläche

verbessert und mit einer beeindruckenden Auswahl von Drag & Drop-Funktionen

ergänzt, um durch einfache Bedienung die Kreativität bei der Videobearbeitung

voranzutreiben. Jetzt kann jeder ganz leicht Videoprojekte mit Clip-Ebenen,

coolen Animationen und lustigen Effekten erstellen.



"Die neue Version unseres Videoeditors bietet mit jedem Klick eine angenehme und

unterhaltsame Reise", sagt Luna Que, Product Director von Wondershare Filmora.

"Mit Wondershare Filmora X fallen zeitraubende, sich wiederholende Aufgaben weg,

sodass die Anwender ihre Zeit und Energie stattdessen darin investieren können,

ihrer Fantasie freien Lauf zu geben."



Neue und wiederkehrende Anwender erwartet ein verbessertes

Videobearbeitungserlebnis mit den neuesten erweiterten, doch leicht zu

beherrschenden Funktionen. Aufbauend auf dem enormen Erfolg von Filmora9, das im

Dezember 2018 eingeführt wurde, beeindruckt Wondershare Filmora X mit folgenden

neuen Upgrades:



1. Bewegungsverfolgung : Intuitive Verfolgung, die sich perfekt für Anfänger und Seite 2 ► Seite 1 von 2



"Unser Ziel ist es, den Prozess der Videoerstellung so zu vereinfachen, dassunsere Anwender mehr Zeit für ihre Kreativität haben", sagt Tobee Wu, CEO vonWondershare. "Egal, ob Sie ein YouTube-Künstler, ein Kleinunternehmer oder einEinsteiger sind, der einfach nur großartige Videos für Ihre Freunde und Familieerstellen möchte, das brandneue Wondershare Filmora X wird die Art und Weiseverändern, wie die Videokünstler mit dem Videoschnitt umgehen."Videobearbeitungsanfänger werden oft von manchen auf dem Markt erhältlichenProdukten überwältigt, die schwer zu erlernen und teuer in der Anschaffung sind.Wondershare Filmora X hat seine unglaublich intuitive Benutzeroberflächeverbessert und mit einer beeindruckenden Auswahl von Drag & Drop-Funktionenergänzt, um durch einfache Bedienung die Kreativität bei der Videobearbeitungvoranzutreiben. Jetzt kann jeder ganz leicht Videoprojekte mit Clip-Ebenen,coolen Animationen und lustigen Effekten erstellen."Die neue Version unseres Videoeditors bietet mit jedem Klick eine angenehme undunterhaltsame Reise", sagt Luna Que, Product Director von Wondershare Filmora."Mit Wondershare Filmora X fallen zeitraubende, sich wiederholende Aufgaben weg,sodass die Anwender ihre Zeit und Energie stattdessen darin investieren können,ihrer Fantasie freien Lauf zu geben."Neue und wiederkehrende Anwender erwartet ein verbessertesVideobearbeitungserlebnis mit den neuesten erweiterten, doch leicht zubeherrschenden Funktionen. Aufbauend auf dem enormen Erfolg von Filmora9, das imDezember 2018 eingeführt wurde, beeindruckt Wondershare Filmora X mit folgendenneuen Upgrades:1. Bewegungsverfolgung : Intuitive Verfolgung, die sich perfekt für Anfänger und