Bilfinger schreibt weiter rote Zahlen

MANNHEIM (dpa-AFX) - Die Corona-Pandemie und der Ölpreisverfall haben dem Industriedienstleister Bilfinger auch im dritten Quartal zu schaffen gemacht. Der Umsatz und operatives Ergebnis gingen deutlich im Jahresvergleich zurück und unter dem Strich stand erneut ein Verlust. Die Ziele für das Gesamtjahr bestätigte das im Nebenwerteindex SDax notierte Unternehmen am Donnerstag. Die Aktie verlor im frühen Handel knapp 4 Prozent, allerdings hatte das Papier in den vergangenen Tagen wieder deutlich an Wert gewonnen.

Von Juli bis September betrug der Verlust 19 Millionen Euro, wie Bilfinger in Mannheim mitteilte. Im Vorjahreszeitraum hatte hier ein Plus von 6 Millionen gestanden. Der Umsatz brach im Jahresvergleich um rund ein Fünftel auf 870 Millionen Euro ein, der Auftragseingang ging um rund 29 Prozent zurück.