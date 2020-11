GVC stellt klare Strategie für Nachhaltigkeit, Wachstum und Innovationen vor

London (ots) - GVC Holdings PLC (LSE: GVC), die globale Sportwetten- und

Gaming-Gruppe, zu deren Marken Ladbrokes, Coral, bwin, Sportingbet, partypoker

und BetMGM gehören, stellt heute Details für ihre ambitionierten Zukunftspläne

im Rahmen ihrer beiden zentralen strategischen Säulen Nachhaltigkeit und

Wachstum vor.



Diese Pläne werden mit der führenden proprietären Technologie der Gruppe

vorangetrieben und mit einer Reihe von strategischen Initiativen unterstützt,

die heute beginnen. Sie beinhalten eine neue Corporate Identity, die

Verpflichtung, zu 100 % in regulierten Märkten zu operieren, und neuen

technologiegetriebenen Schutz für Kunden.





Um dem Anspruch der Gruppe, der weltweite Führer im Entertainment mitSportwetten und Gaming zu sein, Ausdruck zu verleihen, kündigt GVC heute seineUmbenennung in Entain plc an. Sie steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung durchdie Aktionäre."Der heutige Tag markiert ein spannendes neues Kapitel für die Gruppe und einenwichtigen Schritt nach vorne auf dem Weg zu unserem Ziel, weltweit der Führer imEntertainment mit Sportwetten und Gaming zu sein", sagt Shay Segev, ChiefExecutive. "Unter unserer neuen Corporate Identity werden wir weiterhin unsereeinzigartige Technologieplattform nutzen, um sowohl in bestehenden als auchneuen Märkten zu wachsen, innovativ zu sein, neue Zielgruppen zu erreichen, dasKundenerlebnis zu verbessern und branchenführende Standards im Spielerschutz zubieten. Wir verstehen es als unsere Verpflichtung, die höchsten Standards derCorporate Governance zu erfüllen, unseren Kollegen außergewöhnlicheEntwicklungsmöglichkeiten bei ihrer Karriere zu bieten und die Gemeinschaften,in denen wir tätig sind, zu unterstützen."Nachhaltigkeitscharta eingeführtDie Gruppe untermauerte ihr Engagement zur Anhebung der Standards fürverantwortungsbewusstes Gaming mit der heutigen Einführung einer neuenNachhaltigkeitscharta, auf die sie sich verpflichtet:- Ein ausschließlicher Fokus auf regulierte Märkte: Eine Verpflichtung, dass bisEnde 2023 100 % der Einnahmen der Gruppe aus Märkten stammen werden, dienational reguliert sind - mit 99 % aus regulierten oder regulierenden Märktenbis Ende 2020- Auch zukünftig führend im verantwortungsvollen Gaming: Launch des AdvancedResponsibility & Care ("ARC") Programms, das proprietäre Technologieverwendet, um den Spielerschutz durch zusätzliche Kontrollen sowie verbesserteÜberwachung und Interventionen weiter zu verbessern- Einbettung des verantwortungsvollen Glücksspiels in die Vergütungsregelungen