Delticom AG: Delticom setzt den erfolgreichen Restrukturierungskurs im Q3 weiter fort und hebt die Prognose für das operative EBITDA an

Hannover, den 12. November 2020 - Die Delticom AG (WKN 514680, ISIN DE 00005146807, Börsenkürzel DEX), Europas führender Onlinehändler für Reifen und Kompletträder, berichtet mit der vorliegenden Zwischenmeldung über den Geschäftsverlauf im dritten Quartal 2020.

Weitere Verbesserung der Profitabilität trotz Umsatzrückgang in den ersten neun Monaten

Maßnahmen zur Kostensenkung und Effizienzsteigerung greifen nachhaltig

Positives EBITDA im 9M 20 trotz Restrukturierungskosten in Höhe von 4,9 Mio. €

EBITDA im Q3 20 um 7,2 Mio. € auf 3,2 Mio. € gesteigert

Neue Prognose für das operative EBITDA im Gesamtjahr: 12-15 Mio. €

Marktumfeld. Die Corona-Pandemie hat den europäischen Ersatzreifenmarkt in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres maßgeblich beeinflusst. Die in der ersten Jahreshälfte von den europäischen Mitgliedsländern ergriffenen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie führten zu einer beispiellosen Verlangsamung der wirtschaftlichen Aktivität. Sowohl in Deutschland als auch auf gesamteuropäischer Ebene blieben die Mobilitätsbeschränkungen nicht ohne Folgen für den Ersatzreifenbedarf. Dank der schrittweisen Lockerungen konnte sich die Ersatzreifennachfrage im dritten Quartal 2020 deutlich erholen. Der eingetretene Nachholeffekt reichte allerdings nicht aus, um die in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres registrierten Rückgänge zu kompensieren. So gehen Marktexperten in ersten Schätzungen davon aus, dass in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres hierzulande insgesamt 15 % weniger Pkw-Reifen vom Handel an die Verbraucher abgesetzt wurden. Einem Absatzrückgang von 22 % im Geschäft mit Sommerreifen und einem Minus von 19 % im Geschäft mit Winterreifen steht ein Plus von 5 % im Geschäft mit Ganzjahresreifen gegenüber. Nach Ablauf der ersten neun Monate fällt die Absatzentwicklung im heimischen Ersatzreifenmarkt damit nach Meinung von Experten kaum besser aus als für den europäischen Markt insgesamt.