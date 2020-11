Legt die Merck-Aktie in den nächsten Wochen auf das bei 148,93 Euro zu, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Nachdem die Merck-Aktie (ISIN: DE0006599905) im März 2020 ein Tief von 76,22 Euro erreichte und somit kurzzeitig unterhalb des Aufwärtstrends aus dem Jahr 2002 notierte, ging es bis zum Herbst 2020 zügig auf bis zu 109,15 Euro nach oben. Danach korrigierte die Aktie wieder auf 98,250 Euro und startetet danach in eine etwas flachere Rally, im Zuge derer das Hoch bei 125,95 Euro vom Februar 2020 überwunden wurde.

Danach erreichte die Aktie am 9.11.20 ein Allzeithoch bei 140,35 Euro und fiel darauf hin wieder auf ihren Aufwärtstrend seit dem Juni 2020 zurück. Nach der Veröffentlichung der Zahlen startetet die Merck-Aktie am 12.11.20 freundlich in den Handelstag.