Datarella startet gemeinsam mit Fetch.ai Smart City Infrastruktur Pilotprojekt in München

München (ots) - Die Implementierung einer Smart City Software kann laut eines

aktuellen Projekts der Blockchain und AI Unternehmen Datarella und Fetch.ai zu

einer jährlichen CO2-Emissionsreduzierung von 34.000 Tonnen führen. Diese

Einsparung wird durch den Einsatz von AI-gestützten Software-Agenten ermöglicht,

die das Parkraummanagement optimieren und damit den CO2-Fußabdruck der Stadt

verringern.



Der Blockchain Lösungsanbieter Datarella (http://www.datarella.com) gab heute

den Start von M-ZONE bekannt, einem Infrastruktur-Pilotprojekt zur intelligenten

Stadtplanung in München. Datarella setzt M-ZONE gemeinsam mit Fetch.ai

(http://www.fetch.ai) um, einem auf AI spezialisierten Unternehmen aus Cambridge

(UK), das ein öffentlich zugängliches, dezentralisiertes Netzwerk mit

Machine-Learning-Technologie für intelligente Infrastrukturen betreibt.





Das M-ZONE Projekt wird im Connex-Gebäude in München gestartet. Ein aufBlockchain-Technologie basierendes Multi-Agent System verwendet mit KünstlicherIntelligenz gesteuerte Digitalisierungsdienste, um Infrastrukturdaten zugänglichzu machen und intelligente Mobilitätslösungen für Gewerbeimmobilien anzubieten."Vermieter wie auch die Stadt München sind daran interessiert, dieParkraumbewirtschaftung zu optimieren, um ausreichend Parkplätze für alleMitarbeiter in Bürogebäuden zur Verfügung zu stellen sowie gleichzeitig denVerkehrsfluss zu organisieren und Staus im Berufsverkehr zu vermeiden", sagteMichael Reuter, CEO von Datarella . "Mit Hilfe eines tokenisiertenBelohnungssystems schhafft unser System Anreize für die stärkere Nutzung desöffentlichen Nahverkehrs. Dadurch können Staus und damit ein signifikanterAnteil innerstädtischer CO2-Emissionen Münchens reduziert werden".M-ZONE Lösung für mehrere Zielgruppen:- Pendler sparen Zeit, Geld und Stress- Projektentwickler können mit vereinfachter Genehmigung für neueImmobilienprojekte rechnen- Mieter senken ihre Miete durch dynamisches Parkplatz-Sharing- Stadt München optimiert den Verkehrsfluss- Umweltbelastung sinkt durch CO2-EinsparungIm M-ZONE Projekt werden die eingesetzten Park-Agenten die nachhaltige undeffiziente Nutzung der städtischen Infrastruktur in München unterstützen, indemsie automatisiert den "Preis" für Parkplätze zwischen Inhabern von Parkplätzenund Parkplatzsuchenden aushandeln. Nutzer werden mit einer digitalen Währungbelohnt, wenn sie sich für weniger beliebte bzw. nachgefragte Parkplätzeentscheiden, oder sie den Parkplatz an manchen Tagen überhaupt nicht nutzen. DieHöhe der Belohnungen wird hierbei dynamisch von intelligenten Park-Agentenbestimmt, um die Ressourcennutzung zu optimieren."Fetch.ai bietet ein dezentralisiertes Framework für die Entwicklung und dieAnpassung autonomer AI-Agenten, die komplexe Koordinationsaufgaben ausführen",sagte Humayun Sheikh, CEO von Fetch.ai .M-ZONE Nutzer werden durch ein auf der Auslastung der Parkplätze basierendemBelohnungssystem dazu angeregt, die Anzahl ihrer Autofahrten zum Connex-Gebäudeund den angrenzenden Parkräumen zu reduzieren. Jeder registrierte regelmäßigeParkplatznutzer wird mit einer bestimmten Anzahl digitaler Tokens für denZeitraum belohnt, in dem er nicht parkt. Sobald ein Auto oder die dem Nutzergehörende digitale Brieftasche (Wallet) vom Park-Agenten als parkend registriertwird, wird das Senden von Tokens zu dieser Wallet gestoppt."Geht man davon aus, dass die Pkw-Nutzung in München um allein 10% reduziertwird, würde die Stadt jährlich 34.000 Tonnen CO2-Emissionen einsparen", erklärteReuter. "Hochgerechnet auf ganz Deutschland entspricht das einer jährlichenCO2-Reduktion von 1,7 Millionen Tonnen. Diese Smart-City-Lösung hat immensesumweltförderndes und wirtschaftliches indem sie einfach die verwendeten Datenanzapft und effizienter nutzt".Über DatarellaDie 2013 gegründete Datarella GmbH (https://datarella.com) ist ein aufBlockchain-Technologie spezialisierter Softwareanbieter. Auf der Basislangähriger internationaler Erfahrungen mit Partnern wie Bosch, Siemens , BMW,United Nations, World Food Programme u.a., entwickelt Datarella maßgeschneiderteLösungen zur Prozessoptimierung und bietet Lösungen für innovativeGeschäftsmodelle.Pressekontakt:Philipp Kothemailto:philipp.kothe@datarella.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/113176/4760435OTS: Datarella GmbH