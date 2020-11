Bertelsmann wächst im 3. Quartal 2020 wieder und legt organisch um 1,6 Prozent zu

Gütersloh (ots) -



- Konzern stemmt sich erfolgreich gegen wirtschaftliche Auswirkungen der

Corona-Pandemie

- Breite Aufstellung und hoher Anteil digitaler Geschäftsmodelle wirken sich

positiv aus

- Penguin Random House, BMG und Arvato wachsen organisch

- Erholung in den Werbemärkten

- Zuversicht für das 4. Quartal



Bertelsmann ist im dritten Quartal 2020 wieder leicht organisch gewachsen und

hat damit seine Geschäfte in der Corona-Pandemie weiter stabilisiert. Der

Umsatzrückgang im bisherigen Jahresverlauf konnte dadurch deutlich verlangsamt

werden. Der Konzern profitiert unverändert von einer breiten Aufstellung seines

Unternehmensportfolios und dem hohen Anteil digitaler Geschäftsmodelle.

Besonders robust zeigten sich erneut die Buchverlage, das Musikgeschäft, die

Arvato-Dienstleistungsgeschäfte und das Bildungsgeschäft. Auch die Werbemärkte

erholten sich im dritten Quartal.





Der Umsatz von Bertelsmann gab in der Zeit von Januar bis September um 6,3Prozent auf 12,0 Mrd. Euro (VJ: 12,8 Mrd. Euro) nach. Bereinigt um Portfolio-und Wechselkurseffekte lag der Umsatzrückgang bei 4,8 Prozent. Zum Halbjahr 2020hatte der Umsatzrückgang noch 8,9 Prozent betragen (organisch 7,9 Prozent). Imdritten Quartal verzeichnete das Unternehmen ein organisches Umsatzwachstum von1,6 Prozent.Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, sagte: "Die wirtschaftlichenAuswirkungen der weltweiten Corona-Pandemie sind weiterhin spürbar. Doch ist esuns gelungen, die Geschäfte von Bertelsmann weiter zu festigen. Die Zahlen imdritten Quartal zeigen einen deutlichen Aufwärtstrend und stimmen unszuversichtlich für das wichtige vierte Quartal."Highlights aus den Divisionen:Die RTL Group verzeichnete für ihre Streaming-Dienste (die Bezahlangebote von TVNow in Deutschland und Videoland in den Niederlanden) 1,79 Millionen zahlendeAbonnenten, ein Plus von 32 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Streaming-Umsatzvon TV Now und Videoland ist um 24 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraumgestiegen.Penguin Random House kündigte die Veröffentlichung des ersten Teils der Memoirenvon Barack Obama für den 17. November 2020 an. Darüber hinaus platzierte dieBuchverlagsgruppe in neun Monaten des Jahres 2020 zahlreiche Top-Titel in denBestsellerlisten der New York Times, darunter "Where the Crawdads Sing" vonDelia Owens; "Untamed" von Glennon Doyle; "How To Be An Antiracist" von Ibram X.Kendi und "Caste" von Isabel Wilkerson.Gruner + Jahr setzte seine Podcast-Offensive fort, etwa mit dem Capital-Podcast"Meine erste Million" sowie den Stern-Podcasts "Die Boss - Macht ist weiblich"und "Vater. Tochter. Weltgeschehen". Im Rahmen der Nachhaltigkeitswochen der