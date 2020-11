KSB erholt sich im dritten Quartal 2020

Frankenthal (ots) -



- Mit 560 Mio. Euro bester Quartals-Umsatz im Geschäftsjahr

- EBIT in Q3 stärker als in der ersten Jahreshälfte

- Nettofinanzposition weiter gesteigert



Im Geschäftsjahr 2020 spürt der Frankenthaler Pumpen- und Armaturenhersteller

KSB im Vergleich zum Vorjahr weiterhin die Folgen der Corona-Pandemie, zeigt

jedoch bei Umsatz und Ergebnis im dritten Quartal eine steigende Tendenz. Der

Auftragseingang im abgelaufenen Quartal ist - bereinigt um Großaufträge - zwar

unter Vorjahr, jedoch stabil auf dem Niveau des ersten und zweiten Quartals.





Im laufenden Geschäftsjahr 2020 hat KSB Auftragseingänge in Höhe von 1.620 Mio.EUR (-14,2%) erzielt. Der Rückgang zum Vorjahreszeitraum von 267 Mio. Euro warinsbesondere durch die Corona Pandemie aber auch durch negative Währungseffektein Höhe von 50 Mio. Euro beeinflusst. Der Umsatz ging im gleichen Zeitraum um157 Mio. EUR auf 1.610 Mio. EUR zurück (-8,9 %), wobei das dritte Quartal dasstärkste des Geschäftsjahres war.Alle Segmente und Regionen sind - in unterschiedlichem Ausmaß - von denAuswirkungen der Corona-Pandemie betroffen. So wirkten sich die temporärenstaatlich verordneten Lockdowns insbesondere an den asiatischenProduktionsstandorten sowie in Südafrika auf die aktuellen Geschäftszahlen aus.Als Folge des schwächeren Umsatzes verringerte sich im Vorjahresvergleich auchdas EBIT. Bedingt durch die eingeleiteten Einsparmaßnahmen und den gutenQuartalsumsatz konnte KSB im dritten Quartal nach dem Einbruch im erstenHalbjahr eine deutliche Ergebnissteigerung im Vergleich zu den ersten sechsMonaten erzielen.Zudem konnte durch stringentes Working-Capital-Management dieNettofinanzposition gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 68 Mio. EUR auf 275 Mio.EUR weiter gesteigert werden."Insgesamt betrachtet ist es uns bislang gut gelungen, das Unternehmen durch dieCorona-Pandemie zu steuern. Dank unseres globalen Produktionsverbundes waren wirstets lieferfähig. So konnten wir den temporären Ausfall einzelner Standortekompensieren und den Rückgang abfedern. Wir werden auch in den vor uns liegendenschwierigen Monaten das Unternehmen auf Sicht, mit Augenmaß und vor allem mithoher Wachsamkeit und Konsequenz führen, um die Auswirkungen der Pandemie sogering wie möglich zu halten", sagt Dr. Stephan Timmermann, Sprecher derGeschäftsleitung. Positive Effekte erwartet das Unternehmen aus der im Juniumgesetzten, marktorientierten Neuausrichtung.Rückgänge sowohl in Segmenten als auch RegionenIn allen drei Segmenten - Pumpen, Armaturen und Service - waren in den erstenneun Monaten sowohl der Auftragseingang als auch der Umsatz rückläufig. ImSegment Pumpen gingen der Auftragseingang um 13,1 % und der Umsatz um 8,5 %zurück, bei den Armaturen waren es im Auftragseingang 16,1 % und im Umsatz 9,1%. Im Segment Service betrug der Rückgang bereinigt um den Verkauf von vierfranzösischen Service-Gesellschaften im Auftragseingang 10,7 % und im Umsatz 4,9% (berichtet 16,2 % bzw. 9,9 %). Auch alle Regionen verzeichneten sowohl imAuftragseingang als auch beim Umsatz Rückgänge im Vergleich zumVorjahreszeitraum.Ausblick wegen Corona bleibt herausforderndDie aktuelle Geschäftsentwicklung ist weiterhin durch den Verlauf der Pandemiegeprägt. Auch im vierten Quartal wird ein positives Ergebnis erwartet.KSB ist ein international führender Hersteller von Pumpen und Armaturen. DerKonzern mit seiner Zentrale in Frankenthal ist mit eigenenVertriebsgesellschaften, Fertigungsstätten und ServiceBetrieben auf fünfKontinenten vertreten. Rund 15.600 Mitarbeiter erzielen einen Umsatz von knapp2,4 Mrd. EUR.