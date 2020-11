Der neue Dokumentarfilm des preisgekrönten Regisseurs Anthony Wonke über Johnnie Walker passt genau in die jetzige Zeit

„Manchmal sieht man sich als Filmemacher mit einer Geschichte konfrontiert, die einzigartig zeitlos und gleichzeitig hochaktuell ist. Wenn es jemals eine Geschichte der Belastbarkeit, des Optimismus und des hoffnungsvollen Blicks in die Zukunft gegeben hat, dann jetzt. ‚The Man Who Walked Around the World' ist diese Geschichte." - Anthony Wonke

LONDON, 12. November 2020 /PRNewswire/ -- Discovery stellt heute The Man Who Walked Around the World vor, den neuen Dokumentarfilm des preisgekrönten Regisseurs Anthony Wonke über die schottische Whiskymarke Johnnie Walker.