JPMORGAN belässt DEUTSCHE POST AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Post nach endgültigen Quartalszahlen von 49,52 auf 47,48 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die finalen Resultate des Logistikkonzerns hätten den vorläufigen Eckdaten entsprochen, schrieb Analyst Samuel Bland in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das beschleunigte Wachstum des Privatkundengeschäfts dürfte sich fortsetzen./edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2020 / 18:22 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2020 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Deutsche Post Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de