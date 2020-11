Zum 11. Mal in Folge: GLS Bank ist "Bank des Jahres" (FOTO) Bochum (ots) - Die GLS Bank wurde zum 11. Mal in Folge von ihren Kund*innen zur "Bank des Jahres"

(https://www.n-tv.de/ratgeber/Das-ist-die-Bank-des-Jahres-article22162211.html) gewählt. Die sozial-ökologische Bank siegte in der Gesamtauswertung. Die Befragung haben der Nachrichtensender n-tv und das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) durchgeführt.



In sechs der neun Kategorien liegt die GLS Bank vorne. Ohnehin dominieren nachhaltige Institute die Spitzenplätze in der Umfrage. Die Kund*innen honorieren, dass die sinnvolle Verwendung der Gelder mit fairen, transparenten Konditionen einhergehen. Außerdem wird das Engagement zur nachhaltigen Transformation der Unternehmen gewürdigt. Die GLS Bank etwa hat sich 2020 am Klimastreik beteiligt, eine eigene Corona-Hilfe eingeführt und unterstützt aktuell Künstler*innen mit der Aktion "Fenster auf", bei dem Open-Air-Auftritte durch Spenden ermöglicht werden.