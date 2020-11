Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Bundesverwaltungsgericht bestätigt Pläne für Höchstspannungsleitung in Herdecke Das Bundesverwaltungsgericht hat Klagen gegen den Bau einer Höchstspannungsleitung in Herdecke abgewiesen. Die Leitung erfülle die Anforderungen des Immissionsschutzes, teilte das Gericht in Leipzig am Donnerstag mit (Az.: BVerwG 4 A 13.18). Den …