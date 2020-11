---------------------------------------------------------------------------

pferdewetten.de AG zeigt Stärke im COVID-Jahr



- GGR wächst trotz geringer Pferderenn- und Sportveranstaltungen um 3% auf TEUR 27.613



- Planmäßige Entwicklung des Segments Sportwette



- EBIT-Jahresprognose konkretisiert



Die pferdewetten.de AG (ISIN DE000A2YN777) hat den Trend der positiven Geschäftsentwicklung im 3. Quartal 2020 fortgesetzt und ein EBIT in Höhe von TEUR 815 (zum Vergleich: TEUR 1.107 im Q3 2019) erzielt. Hierfür verantwortlich ist ein wiederholt starkes Ergebnis im Pferdewettbereich, während das Konzernergebnis im Sportwettbereich in den ersten drei Quartalen 2020 planmäßig mit TEUR 2.046 belastet wurde. Das Ergebnis per 30.09.2020 beträgt TEUR 98 nach Steuern (Vorjahr: 273 TEUR). Das Ergebnis je Aktie beläuft sich auf EUR 0,02 (2019: EUR 0,06).



Der Brutto-Gaming-Ertrag (Gross Gaming Revenue: "GGR"), also die Wetteinsätze abzüglich der Wettgewinne plus die Provisionserlöse, konnte um 3 % von TEUR 26.864 in den ersten drei Quartalen 2019 auf TEUR 27.613 in 2020 gesteigert werden.



Das dritte Quartal brachte im Segment Pferdewette eine weitgehende Normalisierung der weltweiten Rennveranstaltungen, womit das im Frühjahr durch den Pandemie-Ausbruch stark beeinträchtigte Dienstleistungsgeschäft wieder anzog. Wie im Halbjahresbericht detailliert ausgeführt, führen aber die Stützungsmaßnahmen durch Teilverzicht auf Provisionen vor allem für die deutschen Pferderennbahnen zu einer deutlichen Belastung des Ergebnisses in der Pferdewette. Diese temporären solidarischen Maßnahmen enden am 15. November 2020, belasten das Segment aber in Summe mit einem hohen sechsstelligen Betrag in diesem Geschäftsjahr. Dennoch zeigte sich die Pferdewette im dritten Quartal 2020 sehr robust und ertragsstark.

Im Segment der Sportwette beeinflussten die Wiederaufnahme der nationalen Fußball-Ligen wie auch die Finalturniere der europäischen Wettbewerbe die üblicherweise umsatzschwächeren Sommermonate positiv und konnten so Einbußen durch die ins Jahr 2021 verschobene Fußball-Europameisterschaft ausgleichen.

Damit konnte die pandemiebedingt schlechtere Ergebnisentwicklung in der Pferdewette durch die Ergebnisverbesserung der Sportwette sogar weitgehend kompensiert werden.



"Die Entwicklung der Sportwette liegt auch in 2020 weiterhin im Plan. Obwohl für gut zwei Monate mangels Sportveranstaltungen praktisch keine Wetten angeboten werden konnten, haben wir unsere Ziele im Segment Sportwette für 2020 nicht korrigiert und planen weiterhin mit der kommunizierten Ergebnisverbesserung von 1 Million Euro auf Jahressicht. Die aus unserer Sicht final positive regulatorische Entwicklung im Bereich des Casino- und Gaming-Angebotes sollte uns mit Start dieses Segmentes zusätzlichen Rückenwind verleihen und das Wachstum beschleunigen können. Die Gesellschaft setzt aktuell mit dem Plattform-Dienstleister die neuen behördlichen Vorgaben zum Anbieten von solchen Spielprodukten um.