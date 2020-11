Lahr (ots) - Im Diesel-Abgasskandal der Daimler AG vollzieht sich die Wende andeutschen Gerichten zugunsten der Verbraucher weiter. In einem von der KanzleiDr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH geführten Verfahren vor demOberlandesgericht Köln ist Daimler am 5. November 2020 nach § 826 BGB wegenvorsätzlicher und sittenwidriger Schädigung zur Zahlung von Schadensersatzverurteilt worden (AZ. 7 U 35/20). Eine Revision ließ das Gericht nicht zu.Kurz vor dem ersten Daimler-Verfahren am Bundesgerichtshof (BGH) am 14. Dezember2020 (Az. VI ZR 314/20) wertet die Kanzlei Dr. Stoll & Sauer das sensationelleUrteil als Hinweis, dass in Karlsruhe mit einem verbraucherfreundlichenBeschluss zu rechnen ist. Noch nie standen für Verbraucher die Chancen besser,Ansprüche gegen Daimler vor Gericht durchzusetzen.

Seite 2 ► Seite 1 von 5

Die Kanzlei rät daher betroffenen Verbrauchern zur anwaltlichen Beratung undempfiehlt dafür ihren kostenlosen Online-Check(https://www.dieselskandal-anwalt.de/klageweg-pruefen) . Die Kanzlei gehört zuden führenden im Diesel-Abgasskandal. Die Inhaber haben den VerbraucherzentraleBundesverband in der VW-Musterfeststellungsklage vertreten und mit dem Abschlussdes Verfahrens Rechtsgeschichte (https://www.vw-schaden.de/aktuelles/ende-der-musterklage-27000-verbraucher-lehnen-vw-vergleich-ab-kanzlei-dr-stoll-sauer)geschrieben.Verurteilt: Schwere Schlappe für Daimler am OLG KölnDie Daimler AG muss nach dem aktuellen Urteil des 7. Zivilsenats amOberlandesgericht Köln den streitgegenständlichen Mercedes 200 d Marco Polo mitdem Motor OM 651 Euro 6 zurücknehmen und dem Kläger 53.813,18 Euro erstatten(AZ. 7 U 35/20). Zu dem Fahrzeug lag ein Rückruf des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA)vor. Spannend bei dem Fahrzeug ist auch, dass es sich um einen Wohncamperhandelt. Gerade läuft in der Wohn- und Reisemobilbranche der durch Fiat Chryslerausgelöste Abgasskandal an. Hier nun die wichtigsten Fakten zum Verfahren imKölner Urteil:- Die Klägerpartei erwarb das Fahrzeug am 22. Februar 2017 zum Preis von61.304,04 Euro. Der Wohncamper Marco Polo verfügt über einen Motor vom Typ OM651 (https://www.vw-schaden.de/aktuelles/welche-modelle-von-daimler-sind-im-diesel-abgasskandal-mit-dem-motor-om651-betroffen-dr) (Euro 6) und soll mitverschiedenen Abschalteinrichtungen zum Einsatz gekommen sein, die in derSumme dazu führen, dass das Fahrzeug im Normalbetrieb auf der Straße diegesetzlichen Abgasnormen nicht einhält. Neben der temperaturabhängigenAbgaskontrolle (Thermofenster) verfüge der Motor über eine Aufwärmstrategiemit Erkennung der Prüfstandsituation, fehlerhafter Dosierung des AdBlue imSCR-Katalysator, einen Wechsel der Motorsteuerung nach 20 Minuten (Dauer des