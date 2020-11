Migrantische Gründungen stützen Gründungstätigkeit in Deutschland

Frankfurt am Main (ots) -



- Jede vierte Existenzgründung 2019 durch Migrantinnen oder Migranten

- Drei zentrale Gründe: Arbeitsmarkt, Risikobereitschaft und Rollenvorbilder

- Corona-Krise: Zugleich Risiko und Chance für Gründungen



Gründungen durch Migrantinnen und Migranten spielen wieder eine wichtigere Rolle

für die Gründungstätigkeit in Deutschland. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhte sich

ihr Anteil an allen Existenzgründungen 2019 deutlich um 5 Prozentpunkte auf 26

%. Das zeigt eine Sonderauswertung des KfW-Gründungsmonitors durch KfW Research.

Schlechtere Arbeitsmarktchancen, eine höhere Risikobereitschaft sowie eine

stärkere Wirkung von Rollenvorbildern führen zu einer im Vergleich zur

Gesamtbevölkerung größeren Gründungsneigung. Frühere Ergebnisse zeigen dabei,

dass migrantische Gründungen innovativer und wachstumsorientierter sind. Als

Migrant oder Migrantin wird gezählt, wer die deutsche Staatsbürgerschaft nicht

oder nicht von Geburt an besitzt.







Erwerbsfähige, liegt unter Migrantinnen und Migranten bei 137. Bis 2017 hatte

sich die Quote dem Durchschnitt angeglichen, stieg seither aber wieder an.

Zuletzt lag die Gründungsquote in der Gesamtbevölkerung im Vergleich bei

lediglich 117. Von den 605.000 Existenzgründungen des Jahres 2019 wurden

dementsprechend 160.000 von Migrantinnen und Migranten realisiert.



"Gründungen sind wichtig für die Erneuerungskraft und somit für die

Zukunftsfähigkeit einer Volkswirtschaft. Deutschland profitiert deshalb seit

vielen Jahren von der höheren Bereitschaft von Migrantinnen und Migranten, sich

selbständig zu machen. 2019 hat sich das erneut bestätigt. Auch wenn schlechtere

Arbeitsmarktchancen bei der Gründungsentscheidung häufiger eine Rolle spielen,

birgt der Innovationsgeist und die Wachstumsorientierung von Migrantinnen und

Migranten große Möglichkeiten", sagt Dr. Fritzi Köhler-Geib, Chefvolkswirtin der

KfW. "Das laufende Jahr 2020 ist aufgrund der Corona-Krise eine besondere

Herausforderung für Gründerinnen und Gründer. Viele Gründungspläne wurden erst

einmal auf Eis gelegt. Allerdings kann die Krise auch als Katalysator für

Innovationen wirken. Gründerinnen und Gründer, die die neuen Bedarfe mit

innovativen Geschäftsideen decken, können die großen Gewinner von morgen sein."



Die aktuelle Analyse von KfW Research zu Gründungen durch Migranten ist abrufbar

unter https://ots.de/dBdb4h



