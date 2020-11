(Neu: Kurssprung, Analystenstimme Metzler)



NIESTETAL (dpa-AFX) - Der Solartechnikkonzern SMA Solar bleibt trotz Corona-Krise auf Erholungskurs. Das Unternehmen profitiert weiter von seiner breiteren Aufstellung und dem Fokus auf margenstärkere Geschäfte. So setzt der Hersteller von Wechselrichtern seit einiger Zeit verstärkt auf Dienstleistungen und Technik rund um den Betrieb von Solaranlagen sowie für das Management des Stromflusses. Gerade das Projektgeschäft lief erneut stark, erklärte das Unternehmen bei der Vorlage von Neunmonatszahlen am Donnerstag in Niestetal. Anleger reagierten begeistert.

Der Aktienkurs schnellte am Vormittag in der Spitze bis auf fast 52 Euro nach oben. Zuletzt führte SMA die Nebenwerteindex SDax mit einem Plus von fast einem Fünftel auf 51,55 an. Mehr hatten die Papiere zuletzt im Juni 2018 gekostet. Seit dem Corona-Crashtief im März diesen Jahres hat sich der Kurs mittlerweile fast verdreifacht. In der zweiten Oktoberhälfte war der Kurs zwar im Sog eines schwächeren Gesamtmarktes nochmals etwas deutlicher gefallen, hatte sich aber rasch erholt. Ein Treiber war auch die Aussicht auf eine umweltfreundlichere Energiepolitik in den USA unter einem neuen Präsidenten, dem Demokraten Joe Biden.