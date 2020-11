Innovatives Multi-Themen-Investment: Invesco legt neuen Global Thematic Innovation Equity Fonds auf

„Unsere Welt verändert sich rasend schnell, angetrieben durch Megatrends wie den technologischen Fortschritt, den demographischen und gesellschaftlichen Wandel und die Notwendigkeit einer nachhaltigeren Ausrichtung aller Lebensbereiche und Wirtschaftssektoren“, sagt Dr. Martin Kolrep von Invesco Quantitative Strategies. „Durch diese Trends eröffnen sich zahlreiche Anlagechancen für Investoren, die das Invesco Quantitative Strategies Team mit einer Analysemethodik herausfiltert, die genauso dynamisch ist wie die von ihr erfassten Trends. In einer Welt, in der die meisten Informationen öffentlich zugänglich sind, wollen wir diese Informationen auch möglichst schnell verarbeiten und uns so einen wichtigen Vorteil sichern.“

Neben den Megatrend sind auch die von den Vereinten Nationen definierten Sustainable Development Goals (SDGs) ein wichtiger Treiber für Innovationen, denn eine einfache Extrapolation der heutigen Welt wird wahrscheinlich nicht zum Erreichen dieser Ziele in 2030 führen. Stattdessen sind signifikante Innovationen in vielen Bereichen notwendig, weshalb auch davon auszugehen ist, dass entsprechende Investitionen in diesen Feldern in den nächsten zehn Jahren getätigt werden.