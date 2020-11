Pictet AM Barometer: Überstehen der zweiten Welle

Asset-Allocation: Die Unsicherheit hinsichtlich der Wahlen in den USA und neuer Lockdowns mahnen zur Vorsicht.

Kurz vor der US-Präsidentschaftswahl, vermutlich die folgenreichste aller Zeiten, sucht eine zweite COVID-19-Welle die Industrieländer heim. Die Investoren sind unsicher und stellen sich auch die Frage, welche fiskal- und geldpolitischen Impulse noch zu erwarten sind und wo. Wir bleiben daher in den grossen Anlageklassen weiter neutral gewichtet und warten erst einmal ab, bis zumindest zu einigen Themen mehr Klarheit herrscht.

Der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden liegt bei den Umfragen weit vorn. Sollte er gewinnen, könnten weitere 2,2 Bio. US-Dollar für die Konjunkturbelebung bereitgestellt werden – und es dürften aggressivere Massnahmen zur Eindämmung von COVID-19 ergriffen werden. Dass mehr getan werden muss, zeigt die Schwere der zweiten Welle, die in einigen Ländern jetzt schon schlimmer ist als die erste. In der nördlichen Hemisphäre hat der Winter gerade erst begonnen und es wird immer wahrscheinlicher, dass in den besonders stark betroffenen Ländern strenge Lockdowns verhängt werden. Bislang scheinen die Massnahmen nicht so weitgehend zu sein wie im Frühjahr, aber es wäre blauäugig zu meinen, dass sie uns gänzlich erspart bleiben.