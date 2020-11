Türkische Lira weiter auf Erholungskurs - Experten erwarten Zinserhöhung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die türkische Lira hat am Donnerstag ihre Kurserholung nach einem Wechsel an Spitze der Notenbank des Landes und der Aussicht auf steigende Zinsen fortgesetzt. Nachdem die Lira im frühen Handel zeitweise unter Druck geraten war, konnte sie am späten Vormittag an die Kursgewinne der Vortage anknüpfen. Seit Beginn der Woche legte der Kurs im Handel mit dem US-Dollar und dem Euro kräftig zu.

Im späten Vormittag wurde ein Dollar für 7,72 Lira gehandelt und damit etwas niedriger als am Vortag. Am vergangenen Freitag hatte der Dollar noch knapp 8,60 Lira gekostet. Für einen Euro wurden am Donnerstag 9,12 Lira gezahlt. Am Montag und auch am Mittwoch konnte die Lira jeweils zu einer starken Erholung ansetzen.