Photon Energy schließt starkes drittes Quartal mit verbessertem EBITDA und EBIT

- Umsatz aus der Stromerzeugung stieg im Jahresvergleich aufgrund des wachsenden IPP-Portfolios und der hervorragenden Stromerzeugung um 19,0%. Das EBITDA stieg um 22,0% auf 3,766 Mio. Euro und das EBIT um 48,1% auf 1,087 Mio. Euro

- In Australien begann das Unternehmen mit dem Bau der beiden größten Kraftwerke in seinem eigenen Portfolio mit einer Gesamtkapazität von 14,6 MWp

- Photon Water hat einen Pilotversuch mit dem australischen Verteidigungsministerium zur Behandlung von PFAS-kontaminiertem Grundwasser durchgeführt



Amsterdam - 12. November 2020 - Photon Energy N.V. (WSE: PEN, die 'Gruppe' oder das 'Unternehmen') veröffentlichte heute die Ergebnisse für das dritte Quartal. Das Unternehmen erzielte einen konsolidierten Umsatz von 8,965 Mio. Euro, was zwar einem Rückgang von 12,7% gegenüber dem Vorjahr entspricht, allerdings konnte der Umsatz aus dem wachsenden Eigenportfolio des Konzerns gegenüber dem Vorjahr um 19,0% auf 5,896 Mio. Euro gesteigert werden, was zu einem EBITDA-Wachstum um 22,0% auf 3,766 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr führte. Dies war auf die starke Stromerzeugung zurückzuführen, die höhere Betriebskosten und einen Rückgang der Technologieverkäufe ausglich.

"Nach einem starken ersten Halbjahr konnten wir im dritten Quartal unsere Leistung noch weiter steigern, nachdem wir in den meisten Geschäftsbereichen erhebliche Fortschritte erzielt und die Solidität unseres Geschäftsmodelles in diesem durch die COVID-19-Pandemie noch herausfordernderem Umfeld unterstrichen haben", kommentierte Georg Hotar, CEO von Photon Energy N.V.

Das dritte Quartal 2020 bei Photon Energy war wirklich ereignisreich, was sich deutlich in den Finanzzahlen des Konzerns für den Berichtszeitraum widerspiegelte. Das Unternehmen begann in Leeton, New South Wales, mit dem Bau von zwei großen Photovoltaik-Kraftwerken mit einer Gesamtleistung von 14,6 MWp. Es trat offiziell in den Solar-PV-Markt in Polen ein, dem am schnellsten wachsenden und größten Markt in der CEE-Region. Und schließlich hat die Wasseraufbereitungsparte der Gruppe, Photon Water, mit dem australischen Verteidigungsministerium ein Pilotprojekt mit seiner PFAS-Sanierungstechnologie gestartet.