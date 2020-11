PLANEGG (dpa-AFX) - Beim Biotechunternehmen Morphosys zeigen die jahrelangen Vorarbeiten auf das erste eigene Medikament Wirkung. Die Blutkrebstherapie Monjuvi wurde in den USA erst Mitte August auf den Markt gebracht und hat in den Wochen danach bis zum Quartalsende dem MDax -Unternehmen bereits 4,4 Millionen Euro eingespielt. Das Unternehmen schaut daher zuversichtlich auf das Jahr.

An der Börse sorgte die Nachricht am Donnerstag kurz für Euphorie und dann für eine unklare Richtung: Die Aktie ging gleich in der Frühe um rund fünf Prozent in die Höhe, anschließende Gewinnmitnahmen drückten den Kurs dann aber mit rund einem Prozent ins Minus, ehe er zuletzt wieder rund 0,8 Prozent im Plus lag.

Das Mittel Monjuvi ist der große Hoffnungsträger des nahe München angesiedelten Antikörperspezialisten und 2020 deshalb ein wichtiger Meilenstein in der 28-jährigen Firmengeschichte. Lange hatte Morphosys anderen Firmen zugearbeitet, sich dann aber entschieden, den Fokus verstärkt auch auf eigene Medikamente zu richten. Überraschend auch für Morphosys selbst hatte sich bereits im Herbst 2017 die US-Arzneimittelbehörde FDA positiv zu dem damaligen Prüfmedikament geäußert und eine beschleunigte Prüfung der Zulassung versprochen. Morphosys hatte daraufhin zügig eine eigene Vertriebsgesellschaft in den USA aufgebaut, die den Marktstart vorbereitete.