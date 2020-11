Die Themen im Überblick:



1. Sicherheit und Fürsorge: dm investiert insbesondere in den Schutz von Mitarbeitern und Kunden

2. Sichere Zukunftsperspektiven: Gelungener Start ins Berufsleben mit dm-drogerie markt

3. dm reagiert auf Lockdown: Online-Bestellungen per "Express-Abholung" bereits nach drei Stunden im ausgewählten dm-Markt verfügbar 4. Attraktives Online-Angebot von dm überzeugt Kunden: Der Umsatz auf dm.de verdoppelt sich

5. Omni-Channel-Retailing: "Mein dm-App" inzwischen mehr als 3,7 Millionen Mal installiert - App-Bestellungen generieren rund die Hälfte des Online-Umsatzes

6. dm-Paketservice: In Online-Shops einkaufen und bequem in den dm-Markt liefern lassen

7. Fotos direkt drucken: Online bestellen und nach zwei Stunden im dm-Markt abholen

8. Kostenfrei Bargeld abheben ab dem ersten Produkt

9. Neu bei dm: Kontaktloses Bezahlen bei dm ohne PIN-Eingabe bis 50 Euro 10. Weitere Services im Überblick

11. Kundenmonitor 2020: dm begeistert Kunden und ist beliebtester überregionaler Drogeriemarkt Deutschlands

12. Preiswertester Anbieter von Drogeriewaren mit Mehrwertsteuersenkung und dm-Dauerpreis-Garantie

13. Aktuelle Auszeichnungen

14. Integrativ. Intelligent. Automatisiert: dm erhält den Deutschen Logistik-Preis 2020

15. 8,5 Milliarden Euro Umsatz in Deutschland im Geschäftsjahr 2019/2020 - 11,5 Milliarden Gesamtumsatz in den 1.765 dm-Märkten in den 13 europäischen Ländern

16. Rund 100 Millionen Euro Investitionen in das Filialnetz in Deutschland im Geschäftsjahr 2019/2020 - Mehr als 120 Millionen sollen in den kommenden Monaten folgen

17. Erfolgreiche dm-Marken seit vielen Jahrzehnten

18. 25 Jahre Balea: Die beliebteste Handelsmarke feiert Geburtstag 19. Denkmit feiert 30 Jahre Kompetenz und Verlässlichkeit in Sachen Sauberkeit 20. dm-Markenprodukte: Vielseitig nachhaltig

21. Beim dm-Einkauf Verpackungen sparen: dm testet Nachfüllstationen für Pflegeduschen, Wasch- und Spülmittel

22. #ForumRezyklat: Großes Engagement für eine funktionierende Kreislaufwirtschaft

23. Umweltneutrale Produkte: Ab Frühjahr 2021 sind die ersten Produkte der dm-Marken erhältlich

24. Partner und Partner-Organisationen

25. Rund 1,4 Millionen Euro spendet dm mit der HelferHerzen Aktion "Jetzt Herz zeigen!" an 1.750 ehrenamtliche Projekte in ganz Deutschland 26. "Singende Kindergärten" unterstützt Erzieherinnen und Erzieher auch 2020 mit Online-Workshops

27. dm spendet 25.000 Euro als Corona-Soforthilfe für Hebammen in Not 28. Gemeinsam für die Allerkleinsten: dm kooperiert mit dem Bundesverband "Das frühgeborene Kind" e. V.

29. Hört, lauscht und staunt: Bachakademie Stuttgart und dm-drogerie markt starten Gesangsprojekt für 1.000 Schüler

30. Musik bringt zusammen: Die Kammerphilharmonie Bremen und dm starten im November das Projekt "Music Lab - Join the sound"

31. Neue Partnerschaft: dm und "Movember" setzen sich für Männergesundheit ein und machen den November zum Spendenmonat



