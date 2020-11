Köln (ots) - Wer einen Gebrauchtwagen kaufen oder verkaufen will, findet ab

sofort eine aktuelle verlässliche Orientierung: Der AutoBild TÜV Report 2021

gibt detailliert auf fast 200 Seiten Auskunft zu den technischen Stärken und

Schwächen einzelner Gebrauchtfahrzeuge in Deutschland. Der Grund: "In den Report

fließen die Ergebnisse von 8,8 Millionen sorgfältig geprüften Autos ein. Er ist

ein Abbild der Wirklichkeit auf den Straßen", betont der Chefredakteur des TÜV

Reports Maurice Shahd.



Die diesjährige Ausgabe der Zeitschrift ist für 4,90 Euro an allen Prüfstellen

bei TÜV Rheinland und im Handel erhältlich. Zudem kann der Report unter

https://www.tuv.com/autoreport online bestellt werden.









Auf 196 Seiten bewertet der umfassendste deutsche Gebrauchtwagenführer die

Mängel von 228 besonders beliebten Typen. Jedes Fahrzeug und sein Abschneiden

bei der Hauptuntersuchung werden mit einem eigenen, ausführlichen Steckbrief

vorgestellt. Die zuverlässigsten zwei- und dreijährigen Fahrzeuge waren im Jahr

2020 bei den TÜV-Prüfungen insgesamt Mercedes GLC, Mercedes B-Klasse, Opel

Insignia sowie Porsche 911.



Wie wichtig es ist, sich vor einem Gebrauchtwagenkauf zu informieren, zeigt der

Blick in die gesamte Mängelstatistik: Im Schnitt aller Hauptuntersuchungen sind

19,9 Prozent der Fahrzeuge in Deutschland mit erheblichen Mängeln durch die

Prüfung gefallen und haben keine Plakette erhalten. Je nach Modell und

Fahrzeugalter bestehen jedoch ganz erhebliche Unterschiede. So reicht die Spanne

bei Fahrzeugmodellen bis drei Jahren Alter bereits von 1,7 bis 11,1 Prozent, bei

den bis elf Jahre alten Fahrzeugen klettert sie auf 37,5 Prozent.



Schnelle Orientierung für Leser



Gelistet werden im TÜV Report die häufigsten technischen Mängel der insgesamt

160 verschiedenen Punkte, die bei einer Hauptuntersuchung geprüft werden,

aufgeteilt nach Altersgruppen der Fahrzeugmodelle. Auch die durchschnittliche

Laufleistung der jeweiligen Fahrzeugmodelle wird ausgewiesen. Ein Ampelsystem

zeigt Leserinnen und Lesern, wo ein Auto überdurchschnittlich gut oder besonders

schlecht abgeschnitten hat.



Damit sich die Leser des TÜV Reports schnell orientieren, gibt es bei den

Auswertungen der Mängelstatistiken nicht nur Porträts der verschiedenen Modelle,

sondern zudem eine Rangfolge der Modelle nach Fahrzeugalter und nach gängigen

Fahrzeugkategorien mit den jeweiligen Mängelzwergen und Mängelriesen.



Mehr Informationen zum Heft und eine direkte Online-Bestellung ist auch unter

https://www.tuv.com/autoreport bei TÜV Rheinland möglich.



