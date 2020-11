Nominiert zum Deutschen Zukunftspreis 2020 / Team 3 sorgt mit Glass-Bubbles für eine im doppelten Sinne ökologische Lösung in Gebäuden. (AUDIO)

Berlin-München (ots) - Anmoderation:



Scharfe von Maxit, der Sprecher des Nominierten-Teams zeigt. Diese Glas-Bubbles

sind eine der Grundlagen für einen völlig neuartigen Dämmstoff - entstanden

durch eine Kooperation zwischen Industrie und Wissenschaft, in diesem Fall der

Uni Bayreuth. Neben der guten Dämmqualität ist es die relevante Einsparung von

CO2, die das Dämmmaterial so interessant macht.



O-Ton Friedbert Scharfe



"Das besteht aus einer neuen Materialkombination, die sich zusammensetzt aus

Glas-Bubbles und einem hohen innovativen Bindemittel. Die Glas-Bubbles haben

eine Größe von 10 Mikrometern bis 100 Mikrometern und in der Verbindung mit dem

Bindemittel, das in der Herstellung noch einen 30 Prozent geringeren

CO2-Footprint hat gegenüber bekannten Zementen. Diese Materialkombination ist so

bislang nirgendwo auf der Welt bekannt."



Beitrag/Sprecher:



Einen weiteren Vorteil versprechen sich die Innovatoren von der Automatisierung

der Fassadendämmung, die mit dem neuen Material möglich ist. Die Folge könnte

nicht nur eine höhere Qualifizierung und in der Folge auch Attraktivierung der

Berufsbilder sein, sondern ebenso eine deutliche Beschleunigung von

energetischer Sanierung.



O-Ton Friedbert Scharfe



"Unsere Vision ist einfach die, dass ich einen Roboter auf die Baustelle stelle,

dann die Fassade visualisiere, digitalisiere oder abscanne. Der Stuckateur, der

jetzt mit seinem Handwerkszeug die Fassade bearbeiten muss, wird dann über sein

Handy eigene Roboter steuern und wir kommen zu einer schnelleren Arbeitsweise

und zu einer Erhöhung der Sanierungsweise."



Beitrag/Sprecher:



Um die Klimaziele erreichen zu können, wird die Dynamik in diesem Markt in den

kommenden Jahren zunehmen. Das Nominierten-Team verspricht sich dabei einen

Marktanteil von 10 Prozent.



