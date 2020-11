Die deutsche Wirtschaft verändert sich dramatisch, mit entsprechenden Folgen fürden Arbeitsmarkt. Dies zeigt eine aktuelle Studie der Unternehmensberatung vonRundstedt in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsinstitut Index Research. Umzukunftsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen die bisherigen Wege, Veränderungenzu begegnen, auf den Prüfstand stellen.MASSGEBLICHE VERÄNDERUNG DER JOBPROFILE DURCH DIE DIGITALISIERUNGDie wichtigsten Treiber der Veränderungen sind laut Studie die Digitalisierung(57 %) und eine wachsende Komplexität der Aufgaben (37 %). Schon in denvergangenen drei Jahren haben sich in diesem Zusammenhang dieAnforderungsprofile stark verändert. Bei jedem dritten Unternehmen um bis zu 25Prozent, bei einem weiteren Viertel waren es bis zu 40 Prozent und bei rund 15Prozent der Unternehmen sogar mehr als 40 Prozent. Die Unternehmen gehen davonaus, dass sich diese Entwicklung auch in den nächsten Jahren in einem ähnlicheMaße fortsetzt, insbesondere in den Bereichen IT, Führung & Management sowie HR& Personalwesen. In letzterem steigt der Druck in Sachen Veränderung: 70 Prozentder HR-Verantwortlichen geben dem Management des Wandels der Belegschaft einehohe Priorität.HANDLUNGSBEDARF: VIER HEBEL FÜR EINE ERFOLGREICHE TRANSFORMATIONUm den Wandel erfolgreich zu gestalten, müssen in den Unternehmen vier Hebel inGang gesetzt werden:1. Veränderungen als Chance sehenAufgrund der Unsicherheiten, die mit einem Transformationsprozess einhergehen,sind Veränderungen meist negativ behaftet. Um die Veränderungsbereitschaft derBeschäftigten zu steigern, müssen die Chancen, die mit solch einem Wandeleinhergehen, in den Mittelpunkt gerückt werden.2. Kompetenzen der Mitarbeiter optimal einsetzenUnternehmen müssen in strategisches Kompetenzmanagement investieren und Toolseinsetzen, die Personaldaten besser analysieren und einen permanenten Abgleichvon vorhandenen und benötigten Kompetenzen ermöglichen. Letzteres machen aktuelllediglich 4 Prozent der Befragten. Auch die zukünftig benötigten Fähigkeitenmüssen kontinuierlich definiert und mit dem sich weiterentwickelnden Bedarfabgeglichen werden.3. Mehr individuelle Qualifizierung statt Seminare und Trainings von der Stange83 Prozent der Befragten qualifizieren ihre Beschäftigten weiter, vorzugsweiseanhand von Seminaren und Trainings. Laut Experten reicht das nicht aus. DieBeschäftigten müssen durch innovative Qualifizierungskonzepte, insbesondere inden Top-Entwicklungsfeldern wie IT-Anwenderkenntnisse sowie agilem Arbeiten, fitgemacht werden.4. Keine Verlierer produzieren - Perspektiven schaffenÜber eine erfolgreiche Transformation entscheidet auch maßgeblich der Umgang desUnternehmens mit den Beschäftigten, deren Qualifikationen nicht mehr benötigtwerden. Maßnahmen wie Transfergesellschaften oder Qualifizierungsbetriebe dienendazu, auch diesen Beschäftigten eine berufliche Perspektive zu bieten. Daswiederum trägt zu einer positiven Einstellung in Sachen Veränderungsbereitschaftbei.ALLIANZ FÜR VERÄNDERUNGEN: ES MUSS "KLICK" MACHEN"Obwohl die kontinuierliche Veränderung für Unternehmen schon fast zumNormalzustand geworden ist, zeigt sich bei den Beschäftigten in SachenVeränderungsbereitschaft noch eine große Lücke", weiß Sophia von Rundstedt,Vorsitzende der Geschäftsführung bei von Rundstedt. Das bestätigen 51 Prozentder befragten Personalverantwortlichen und sehen bei den Beschäftigten in SachenVeränderungsbereitschaft, Flexibilität und Adaptionsfähigkeit den größtenEntwicklungsbedarf. "Um der Belegschaft die Angst vor Veränderungen zu nehmen,braucht es eine Allianz für Veränderung im Unternehmen - von derUnternehmensleitung über Führungskräfte und HR bis hin zu den Mitarbeitern. Nurwenn sich alle auf Augenhöhe begegnen, können über die Ebenen hinweg einepositive Grundeinstellung sowie Maßnahmen und Lösungen entstehen, die einenerfolgreichen Wandel möglich machen."Das Studienpapier mit allen Ergebnissen sowie umfangreichenHandlungsempfehlungen steht unter http://www.rundstedt.de/studie(https://www.rundstedt.de/studie) zum kostenfreien Download bereit.Pressekontakt:Tanja JankowskiTel. 0211 8396-358E-Mail: mailto:jankowski@rundstedt.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/150124/4760633OTS: v. Rundstedt & Partner GmbH