Kissigs Portfoliocheck: McDonald’s weckt nun auch Ken Fishers Appetit Gastautor: Michael C. Kissig | 12.11.2020, 11:50 | 6 | 0 | 0 12.11.2020, 11:50 | Kissigs Portfoliocheck" nehme ich regelmäßig auf



In meinem 114. Portfoliocheck blicke ich wieder in das Depot von Ken Fisher, der mal Value Investor ist, wenn dieser Ansatz die besseren Renditen verspricht, und Growth Investor, wenn es hiermit mehr zu verdienen gibt. Obwohl wir im 1. Quartal den schnellsten und stärksten Wirtschaftseinbruch der Geschichte zu verzeichnen hatten mit entsprechend dramatisch eingebrochenen Aktienkursen, erfolgte bis heute eine ebenso schnelle und rapide Aufholjagd – der Börsen. Fisher witzelte daher jüngst, der Crash, obwohl es wirklich ein Crash war und die längste Hausse aller Zeiten beendete, sähe nun aus wie eine zu starke Korrektur, die den alten Bullenmarkt nur kurz mal durchgeschüttelt hätte.



Dem werden viele beipflichten, die die richtigen Aktien im Depot haben: Qualitätswerte, Cloud- und Softwareaktien, Medizintechniker, Biotech, Pharmawerte. Die hat auch Ken Fisher hoch gewichtet und seine größten Positionen im 3. Quartal 2020 sogar noch weiter aufgestockt: Apple, Amazon, Microsoft, VISA. Ganz besonders stark zugekauft hat Fisher jedoch beim "Burger-King" McDonald's [WKN: 856958], der bisher ausgezeichnet durch die Corona-Krise kommt und von einem Impfstoff dennoch mächtig profitieren dürfte...



Amazon, Apple, Microsoft, VISA befinden sich auf meiner Beobachtungsliste und/ oder in meinem Depot/ Wikifolio. McDonald's Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de



Diesen Artikel teilen Anzeige Broker-Tipp* Über Smartbroker, ein Partnerunternehmen der wallstreet:online AG, können Anleger ab null Euro pro Order Wertpapiere handeln: Aktien, Anleihen, 18.000 Fonds ohne Ausgabeaufschlag, ETFs, Zertifikate und Optionsscheine. Beim Smartbroker fallen keine Depotgebühren an. Der Anmeldeprozess für ein Smartbroker-Depot dauert nur fünf Minuten. * Wir möchten unsere Leser ehrlich informieren und aufklären sowie zu mehr finanzieller Freiheit beitragen: Wenn Sie über unseren Smartbroker handeln oder auf einen Werbe-Link klicken, wird uns das vergütet. Anzeige

