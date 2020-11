Das Siemens-Management geht bei der neuen Geschäftsplanung davon aus, dass die Corona-Pandemie die Weltwirtschaft nicht dauerhaft belasten wird. Massiven Gegenwind erwartet der Konzern jedoch von der Währungsseite. Der um Währungs- und Portfolioeffekte bereinigte Umsatz sowie der Gewinn nach Steuern sollen 2020/21 (per Ende September) wieder moderat steigen, teilte Siemens am Donnerstag in München mit. Dabei geht das Management von einer stärkeren Entwicklung in der zweiten Geschäftsjahreshälfte aus.

Negative Wechselkurseffekte dürften die nominalen Wachstumsraten sowie das bereinigte operative Ergebnis (Ebita) der Industriegeschäfte stark belasten, erläuterte Finanzvorstand Ralf Thomas in einer Online-Pressekonferenz. So dürften allein Währungseffekte die Entwicklung um bis zu 4,5 Prozentpunkte belasten. Auf bis zu einer halben Milliarde Euro schätzt er die Auswirkungen auf das bereinigte operative Ergebnis (Ebita) der Industriegeschäfte.

Die Sparten dürften sich dabei unterschiedlich entwickeln. In der Digitalsparte, die das profitabelste Geschäft darstellt, erwartet Siemens das geringste Wachstum. Die bereinigte Ebita-Marge dürfte dabei sinken. Verbesserungen in der Profitabilität strebt das Management hingegen in der Zugsparte sowie dem Geschäft mit digitaler Infrastruktur an. In Forschung & Entwicklung will Siemens im laufenden Jahr etwa 4,9 Milliarden Euro stecken. Investieren will der Konzern in Software und das Internet der Dinge. "Hier sehen wir das größte Wachstumspotential, und davon wollen wir profitieren", sagte der stellvertretende Konzernchef Roland Busch. Dazu setze Siemens auch auf Partnerschaften wie etwa dem Softwarekonzern SAP.

Am Aktienmarkt kamen die Aussichten nicht gut an. Das Dax-Schwergewicht verlor am Vormittag 2,3 Prozent. Mit zeitweise fast 5 Prozent Minus landeten sie sogar wieder unter dem jüngsten Zwischenhoch, das sie zu Wochenbeginn überwunden hatten.

Analysten lobten dabei die Entwicklung im vierten Quartal, monierten aber den Ausblick. Jefferies-Experte Simon Toennessen etwa bezeichnete die Prognose als "konservativ". Der avisierte Überschuss liege um etwa zehn Prozent unter den Markterwartungen und sei damit doch eine ziemliche Enttäuschung. Dies lasse sich nur teilweise mit bremsenden Wechselkursen erklären, so Toennessen. Andreas Willi von der US-Bank JPMorgan merkte vor allem den "eher vorsichtigen" Ausblick für die Digital-Sparte an.