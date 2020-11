Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 12.11.2020

Kursziel: 28,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Henrik Markmann



Roadshow-Feedback: Aussichtsreiche kurz- und mittelfristige Wachstumskatalysatoren dürften der Aktie weiter Auftrieb geben

Wir haben gestern mit CLIQ Digital eine virtuelle Roadshow durchgeführt. Im Fokus der Gespräche standen vor allem die kurz- bis mittelfristigen Wachstumstreiber.



Noch im laufenden Jahr dürfte insbesondere der Launch der Kategorie 'Games' in der Allin-One-Plattform das Produktangebot um etwa 500 Spiele erweitern und damit zusätzliche Wachstumsimpulse liefern. Ebenso sollte in Q4/20 durch die Bekanntgabe neuer Content- Deals auch die Kategorie 'Movies' noch attraktiver gestaltet werden. Nach unserem Verständnis wird die Erweiterung der Filmdatenbank ein Mix aus kostenfreien bzw. bereits im All-in-One-Abonnement enthaltenen Filmen sowie zusätzlich buchbaren Inhalten sein. In FY 2021 wird CLIQ dann u.a. den Ausbau der Kategorie 'Sports' forcieren und u.E. primär das Format der Highlight-Videos von diversen Sportarten erweitern. Nicht zuletzt dürfte auch der Rollout der All-in-One-Plattform in z.B. Frankreich und UK im Fokus stehen. Weitere Wachstumsimpulse könnte darüber hinaus durch einen Launch in gänzlich neuen Märkten wie z.B. Lateinamerika oder Asien-Pazifik ausgelöst werden. Da CLIQ in den letzten Quartalen zahlreiche interne Maßnahmen sowohl im Bereich Personal als auch IT durchgeführt hat, sehen wir das Unternehmen nun gut gerüstet, um ohne signifikante Investitionen das weitere Wachstum zu stemmen. So wurde beispielsweise die gesamte IT-Infrastruktur rund um die Streaming-Plattform in die AWS-Cloud migriert, sodass fortan keine relevanten Capex für zusätzliche IT (Server etc.) notwendig sind. Die sukzessiv steigenden Serverkapazitäten können fortan wesentlich effizienter als Dienstleistung erworben werden. Auch auf Seiten der Mitarbeiter ist laut Unternehmen mit einer unterproportionalen Steigerung der Personalkosten zu rechnen.