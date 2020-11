Berlin (ots) - Die Verlegerverbände Bundesverband Digitalpublisher und

Zeitungsverleger (BDZV) und Verband Deutscher Zeitschriftenverleger (VDZ)

unterstützen einen offenen Brief, in dem 136 Unternehmen und 30 Verbände der

Digitalwirtschaft die EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager zu konkreten

Sanktionen gegen Googles Begünstigung eigener Dienste in den Suchergebnissen

auffordern.



"Google führt die EU-Kommission an der Nase herum. In der Digitalwirtschaft

wächst der Unmut wegen der Nichtumsetzung der auferlegten Maßnahmen," erklärte

Dietmar Wolff , Hauptgeschäftsführer des BDZV.







effektiv gegen vergleichbare Formen der Selbstbegünstigung von marktmächtigen

Digitalplattformen vorgehen. Wir sollten nicht auf neue Gesetze warten, wenn die

Abhilfe schon mit bestehenden Instrumenten deutlich schneller erreicht werden

kann. Andernfalls lässt man zu, dass

und Markt für Markt die gleiche Monopolisierungsstrategie anwendet", sagte

Stephan Scherzer , Hauptgeschäftsführer des VDZ.



Die Verlegerorganisationen weisen darauf hin, dass die Europäische Kommission

bereits 2017 in einem Wettbewerbsverfahren Google untersagte, einen eigenen

Dienst in den Ergebnisseiten der Suchmaschine besser darzustellen als

relevantere Wettbewerber. Mittlerweile bestehe weltweit Konsens, dass sich

Google durch solche Selbstbegünstigungspraktiken ungerechtfertigte Vorteile

verschafft und den Wettbewerb verzerrt. Gleichwohl habe Google die Entscheidung

aus Sicht der Verbände bislang faktisch ignoriert und diese Praktiken unbeirrt

auf weitere Sektoren ausgedehnt, etwa im Bereich der Vermittlung von

Unterkünften und Stellenangeboten Eine im September 2020 veröffentlichte

empirische Studie habe gezeigt, wie ineffektiv Googles bisherige Maßnahmen zur

Umsetzung der Entscheidung von 2017 waren.



"Mit dem offenen Brief appellieren wir an die Kommission, nicht länger

wegzusehen und den Praktiken ein effektives Ende zu setzen", heißt es dazu von

BDZV und VDZ.



Hintergrund:



Reformbedarf



BDZV und VDZ haben seit langem eine Überprüfung der Gesetzeslage angemahnt, um

die wettbewerbsverzerrende Begünstigung eigener Dienste durch marktbeherrschende

Intermediäre zu unterbinden. Die Fülle der Beschwerden in der Vergangenheit habe

gezeigt, dass Maßnahmen der Kartellbehörden gegen Google oft zu spät und nicht

effektiv genug erfolgt seien, so die Verlegerverbände. Das in

Wettbewerbsbehörden und die Politik gesetzte Vertrauen, Googles

Marktmachtmissbrauch in verschiedenen Bereichen frühzeitig Einhalt zu gebieten,

sei bisher enttäuscht worden. Ein Verbot der Selbstbegünstigung eigener Dienste



