JEFFERIES belässt BMW auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BMW anlässlich des Kapitalmarkttags des Autobauers von 61 auf 65 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Präsentationen des Managements sollten das Missverständnis ausräumen, dass BMW bei der Umsetzung der Elektrofahrzeug-Strategie anderen Autoherstellern hinterher hinke, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2020 / 17:09 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2020 / 17:09 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.