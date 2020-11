Berlin (ots) - 62,93 Milliarden Euro setzte der chinesische Handelsriese Alibaba

am 11. November innerhalb von nur 24 Stunden um. Erneut baute der Singles Day

damit seine Position als umsatzstärkstes Shopping-Event der Welt aus. Welche

anderen Events die Kassen der Händler rund um den Globus klingen lassen, hat das

Verbraucherforum mydealz recherchiert. Die Übersicht zeigt die zehn

umsatzstärksten Shopping-Events der Welt.



1) Singles Day - China





Seite 2 ► Seite 1 von 4

Umsatz in 2020: 62,93 Milliarden EuroErstmalig am: 11. November 1993Nächster Termin: 11. November 2021Der Singles Day hat seine Stellung als umsatzstärkstes Shopping-Event der Weltdieses Jahr erneut eindrucksvoll ausgebaut: Auf 74,1 Milliarden US-Dollar,umgerechnet also 62,93 Milliarden Euro, bezifferte der chinesische HandelsrieseAlibaba gestern Abend deutscher Zeit seine Singles-Day-Umsätze. Gemessen amVorjahresumsatz von 38,4 Milliarden US-Dollar konnte Alibaba damit ein Wachstumvon 92,97 Prozent verbuchen und gegenüber dem Jahr 2018 sogar ein Plus von140,58 Prozent. Allerdings fand der Singles Day dieses Jahr erstmals nicht nuram 11. November statt. Zusätzlich warb Alibaba schon vom 1. bis zum 3. Novembermit Rabatten. Vor gar nicht allzu langer Zeit hat der Singles Day übrigenseinmal ganz klein angefangen: 1993 riefen alleinstehende Studenten derUniversität von Nanjing den Singles Day ins Leben. Sie machten einander kleineGeschenke, um sich gegenseitig ihre Aufmerksamkeit zu zeigen.2) Black-Friday-Wochenende - USAUmsatz in 2019: 23,91 Milliarden EuroErstmalig am: 24. November 1961 bzw. 1. Dezember 2003Nächster Termin: 27. bis 30. November 2020Die USA, das Mutterland des Konsums, sind die Heimat das zweitgrößtenShopping-Events der Welt. 2019 gaben die Amerikaner, Adobe zufolge, 28,2Milliarden Dollar (23,91 Milliarden Euro) in den fünf Tagen von Thanksgiving biszum Cyber Monday aus. Ein Plus von 12,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. 7,4Milliarden Dollar entfielen auf den Black Friday, der seine Premiere bereits imJahr 1961 in Philadelphia feierte, und 9,4 Milliarden Dollar auf den CyberMonday, den Internethändler 2003 als Gegengewicht zum Black Friday ins Lebenriefen, an dem amerikanische Verbraucher damals noch hauptsächlich imklassischen Handel einkauften.3) Black-Friday-Wochenende - GroßbritannienUmsatz in 2019: 9,48 Milliarden EuroErstmalig am: 28. November 2003 bzw. 30. November 2009Nächster Termin: 27. bis 30. November 2020Der Brexit trübte in den letzten Jahren die Konsumstimmung der Briten und ließauch die Umsätze sinken, die britische Händler in den vier Tagen vom BlackFriday bis zum Cyber Monday erzielten. Noch 2017 setzten sie 8,71 Milliarden