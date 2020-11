FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein eher mauer Geschäftsausblick hat der Erholung der Siemens-Aktien am Donnerstag vorerst ein Ende bereitet. Sie verloren gegen Mittag als Dax-Schlusslicht 2,14 Prozent auf 115 Euro, nachdem sie zuvor noch deutlicher bis auf 111,86 Euro abgerutscht waren. Der deutsche Leitindex gab nach seiner jüngsten Rally zuletzt um 0,7 Prozent nach.

Die Siemens-Titel wurden in dieser Woche von der Rally am Gesamtmarkt ebenfalls deutlich mit nach oben gezogen und hatten mit 119,30 Euro ein Hoch seit 2017 erreicht und damit gemessen an ihrem Corona-Tief im März um 124 Prozent zugelegt.