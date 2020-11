Telekom erhöht Jahresprognose - starke Ergebnisse im dritten Quartal

Angetrieben wurde die Prognoseerhöhung von den bereits bekannten guten Quartalsergebnissen der Tochter T-Mobile US - aber "beide Seiten des Atlantiks" hätten mit höheren Ergebnissen beigetragen, sagte Telekom-Chef Tim Höttges. Zudem bestätigte der Konzern seinen Plan, eine Dividende von 60 Cent je Aktie auszahlen zu wollen.

BONN (dpa-AFX) - Die gute Entwicklung der ersten neun Monate lässt die Deutsche Telekom ihre Prognose für das laufende Geschäftsjahr erhöhen. Für 2020 solle nun ein bereinigtes operatives Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen nach Leasingkosten (bereinigtes Ebitda AL) von mindestens 35 Milliarden Euro statt wie zuvor rund 34 Milliarden erreicht werden, teilte der Dax-Konzern am Donnerstag in Bonn mit.

Auch beim freien Barmittelzufluss werden die Bonner mit einem Jahresziel von 6 Milliarden Euro (zuvor 5,5) optimistischer, auch wenn im dritten Quartal wegen höherer Investitionen und Finanzierungskosten ein Rückgang verzeichnet wurde.

Anleger reagierten am Vormittag nur leicht auf die vorgelegten Ergebnisse. Die Aktie legte um 0,5 Prozent zu, etwa so stark wie die europäische Telekombranche. Unter den Analysten herrschte breite Einigkeit, dass die Telekom starke Resultate im Quartal erzielt habe. Goldman-Sachs-Analyst Andrew Lee hob hervor, dass sich die Telekom auf ihrem Heimatmarkt Deutschland habe behaupten können. Trotz Corona-Pandemie sei der Umsatz bei den Serviceerlösen gestiegen. Simon Coles von Barclays betonte, das Plus bei Breitbandkunden sei "beeindruckend" und liege deutlich über den Erwartungen. Akhil Dattani von JPMorgan führte die Prognoseanhebung auch auf das Geschäft außerhalb der USA zurück.

Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda AL) war im dritten Quartal mit 9,7 Milliarden Euro fast 50 Prozent besser als noch vor einem Jahr, was vor allem an der Übernahme des US-Mobilfunkrivalen Sprint lag. Beim Umsatz schaffte der Konzern ein Plus um 32 Prozent auf 26,4 Milliarden Euro. Beide Kennziffern übertrafen die Erwartungen der Analysten deutlich - allerdings stammen deren Schätzungen noch aus der Zeit vor der Vorlage der T-Mobile-US-Zahlen, die schon positiv überrascht hatten. Ohne die Übernahme von Sprint und ohne Wechselkurseffekte legte das bereinigte operative Ergebnis um gut 10 Prozent zu, der Umsatz stieg um 2 Prozent.