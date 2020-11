New York 12.11.2020 - Rivian hat gestern erstmals konkrete Zahlen zum Preis und Erscheinungstermin seiner beiden kommenden Modelle vorgelegt. BMW stellte den iX vor, der mehr als 500 km schaffen soll und schon in einem Jahr kommen soll.



Das Rennen um die nächste Generation elektrischer Fahrzeuge wird immer spannender. Platzhirsch Tesla bereitet die Produktion des Cybertruck vor, muss dazu aber erstmal die Fabrik in Austin, Texas fertigstellen. Fort arbeitet an einem elektrischen F-150, General Motors belebt die Marke Hummer wieder.





Gänzlich neu ist der Autobauer Rivian, der mit finanzieller Unterstützung von Amazon.com und Ford zwei Fahrzeuge entwickelt, die prädestiniert für den US-Markt scheinen.Der Pick Up Rivian R1T und das SUV Rivian R1S sollen auf einer Skateboard-artigen Plattform sitzen und kommenden in einem wesentlich gefälligeren Design als Teslas Cybertruck.Gestern hat Rivian erstmals einen konkreten Ausblick auf die nächsten Schritte mit beiden Fahrzeugen gegeben.Der R1T soll demnach bei 75.000 USD starten und ab Juni 2021 ausgeliefert werden. Der R1S soll bei 77.5000 USD starten um im August 2021 auf den Markt kommen.Beide Fahrzeuge sollen eine Reichweite von mehr als 480 km aufweisen, ab Januar soll dann eine optionale Batterie mit einer Reichweite von mehr als 640 km kommen.Das Unternehmen plant den Verkauf von preiswerteren Ausstattungsvarianten ab Januar 2022.Unklar ist derweil, was für eine Batterie Rivian in seine First Edition einbauen wird. Bei Teslarati verweist man auf die Ankündigung aus dem Jahr 2018, als eine 105 kWh, eine 135 kWh und eine 180 kWh-Baterie angekündigt wurde. Das Batteriepack mit 135 kWh soll dabei Reichweiten von mehr als 480 km schaffen und dürfte in der First Edition kommen.BMW präsentiert Tesla-HerausfordererAuch bei BMW tut sich etwas. Der Autobauer hat erst kürzlich einen Strategiewechsel bei E-Autos angekündigt. Die bisherigen Planungen, alle Antriebsarten auf einer Plattform zu bauen, wurden überworfen.Die Münchner stellten gestern den BMW iX vor, ein Fahrzeug, das die Ausmaße des X5 erreichen dürfte und Ende 2021 auf den europäischen Markt kommen soll.Der iX soll mit zwei von BMW-entwickelten E-Motoren eine Leistung von 375 kW (oder 500 PS in alter Währung) erreichen und zieht den dafür erforderlichen Strom aus einer 100 kWh Batterie. Die Reichweite soll bei 600 km liegen, welche mit einem Verbrauch von unter 21 kWh je 100 km erreicht werden soll. Nach dem Testzyklus FTP-75 der US-Behörde EPA soll die Reichweite bei 482 km liegen.BMW betonte im Rahmen der Präsentation, die verbauten Batterien als „Bestandteil eines langfristigen Ressourcenkreislaufs konzipiert" seien. Die Recyclingquote soll besonders hoch sein.Vor einigen Wochen hat Tesla seinen Battery Day veranstaltet und dort eine neue Batterietechnologie vorgestellt, die den Weg für den Durchbruch batterieelektrischer Fahrzeuge freimachen soll. Bei LG Chem wurde nun angekündigt, dass man ebenfalls eine Batterie mit einem neuen Formfaktor entwickeln wolle, deren Leistung und Kapazität deutlich über den aktuellen Batterien liegen sollen. Darüber hinaus will LG Chem die Produktion verdreifachen, was verdeutlicht, wie hoch die Erwartungen an die Nachfrageentwicklung sind. (WKN: A14QDY) ist ein Technologieunternehmen, das ein patentiertes Verfahren zur kostengünstigen Herstellung von Hochleistungs-Lithium-Ionen-Batterie-Kathodenmaterialien entwickelt hat. Die so hergestellten Kathoden können in E-Autos, Energiespeichern aber auch in Elektronikgeräten verwendet werden.Dan Blondal und Dr. Stephen Campbell von Nano One Materials Corp. haben sich kürzlich mit Joe Lowry vom Global Lithium Podcast zusammengesetzt, um über die jüngsten Entwicklungen im Unternehmen und auf dem Lithium-Markt zu sprechen. Den Podcast können sie sich unter anderem auf Spotify und Apple Podcast anhören. Mehr Informationen und den Podcast finden Sie auch hier:https://anchor.fm/globallithium/episodes/E70-Nano-One-efvbcuNano One Materials Corp. stellt mit seiner Technologie einzelne Kristallpartikel her, wodurch Risse und Leistungsabfälle, die sonst beim wiederholten Aufladen entstehen, vermieden werden. Da das Kathodenmaterial bei der Produktion von Lithium-Ionen-Batteriezellen das Teuerste ist, ist es im Sinne der Produzenten, diese Kosten zu senken. Im folgenden Video werden die Vorteile des neuen Kathodenmaterials erklärt.Quelle:www.youtube.com/watch?v=j-mnRWJwWT8Nano One Materials Corp. hat sich in den USA, Kanada, China, Japan, Korea und Taiwan insgesamt 16 Patente sichern können, darunter auch ein langlebiger und kobaltfreier Batterierohstoff. Eine Reihe von Autoherstellern haben bereits großes Interesse an den Entwicklungen von Nano One Materials. So hat man im Dezember 2019 über Fortschritte bei der gemeinsamen Entwicklungsarbeit mit der der chinesischen Pulead bei der Entwicklung und Optimierung der Produktion von Lithium-Eisen-Phosphat-(LFO)-Kathodenmaterial, berichtet. Pulead ist einer führenden Kathodenhersteller in China und hat dort einen Marktanteil von 15 Prozent. Neben Pulead gehören Volkswagen und die französische Saint Gobain zu den strategischen Partnern von Nano One Materials.Am 1. Oktober teilte Nano One Materials mit, dass man im dritten Quartal Mittelzuflüsse in Höhe von 5,82 Mio. CAD verzeichnete. Unter anderem konnte man den ersten Meilenstein im Rahmens eines geförderten Projektes abschließen, was zur Auszahlung von 2,8 Mio. CAD für den zweiten Meilenstein führte. Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:https://bit.ly/3l5lFEVAm 24. Juni teilte Nano One Materials mit, dass man einen Durchbruch bei der Entwicklung langlebiger Lithium-Ionen-Kathodenmaterialien geschafft habe. Wie Chief Technology Office Dr. Stephen Campbell mitteilte, habe Nano One ein beschichtetes einkristallines Nanokristall-Kathodenmaterial entwickelt, das vor Nebenreaktionen und Belastungen durch wiederholte Ladezyklen schütze. Dieses soll nun für Lithium-Nickel-Mangan-Kobalt-Oxid (NMC811) optimiert werden. Ein Update von Profiteer zu den jüngsten Entwicklungen bei Nano One Materials finden Sie hier:https://bit.ly/2Ns2kiEQuelle:www.nanoone.caNano One Materials hat am 10. August bekanntgegeben, dass man eine Entwicklungskooperation mit einem weltweit agierenden Hersteller von Kathodenmaterialien eingegangen ist. Im Rahmen der Kooperation sollen gemeinsam Kathodenmaterialien entwickelt und bewertet werden. Auch eine Kommerzialisierung der entwickelten Materialien ist möglich. Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:https://bit.ly/31FAGoHWas die jüngsten Ereignisse bei Nano One Materials für das Unternehmen bedeuten, können Sie im Profiteer-Update hier nachlesen:https://bit.ly/2DPSkhoNano One Materials teilte am 15. Oktober mit, dass bei einer Kapitalerhöhung bis zu 12,5 Mio. CAD eingenommen werden sollen. Ursprünglich war die Ausgabe neuer Aktien und Stammaktien-Kaufoptionsscheine im Umfang von 10,0 Mio. CAD geplant. Die Nachfrage war aber sehr hoch, weshalb eine Ausweitung stattfand. Der Abschluss wird um den 30. Oktober erwartet. Die Erlöse sollen für Forschungs- und Entwicklungsausgaben, die Geschäftsentwicklung, Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:https://bit.ly/35svmHxNano One Materials hat am 30. Oktober bekanntgegeben, dass man die Finanzierung, die am 14. Oktober bzw. am 15. Oktober ankündigte, erfolgreich abgeschlossen hat. Das Unternehmen hat dabei brutto 14,37 Mio. CAD erlöst. Die Mittel sollen für Forschung und Entwicklung, den Erwerb von Ausrüstung und andere Zwecke verwendet werden. Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:https://bit.ly/325ACzSNano One Materials Corp. (WKN: A14QDY) bietet in einer Phase des Wandels eine Technologie, die diesen Wandel beschleunigen dürfte. Das Unternehmen bewegt sich einem Markt, der in fünf Jahren ein Volumen von 23 Mrd. USD erreichen könnte. Gleichzeitig liegt die Bewertung aber nur bei rund 100 Mio. CAD. Am 6. 