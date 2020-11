Foto: Pärchen am Computer, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Mehr als jedes vierte Unternehmen in Deutschland (27 Prozent) beantwortet Anfragen von Kunden und Geschäftspartnern per Chatbot. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des IT-Branchenverbandes Bitkom, die am Donnerstag veröffentlicht wurde. Demnach planen weitere 13 Prozent den Einsatz dieser Programme, die einfache Fragen beantworten können.